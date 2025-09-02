Grönemeyer startet Unplugged-Reihe: mittendrin und akustisch

Für gleich fünf Akustik-Konzerte ist Herbert Grönemeyer ab diesem Dienstag in Dortmund zu Gast. Die Konzerttermine in der Westfalenhalle (2., 4., 5., 7. und 8.9.), in der der Sänger aus Anlass des 100. Geburtstags der traditionsreichen Spielstätte gastiert, sind ebenso restlos ausverkauft wie zwei folgende Konzerte der kleinen Unplugged-Reihe im Berliner Velodrom (11. und 12.9.), wie der Konzertveranstalter mitteilte.

Unter dem Motto «mittendrin - akustisch» wird Grönemeyer ausgewählte Hits seiner Karriere in neu arrangierten Unplugged-Versionen präsentieren - «das Ganze mit Orchester und fein angerichtet», hatte Grönemeyer zum Vorverkaufsstart angekündigt. Die Bühne wird dafür in der Hallenmitte aufgebaut. Mitte Oktober erscheint zudem Grönemeyers zweites Unplugged-Album (ein erstes gab es vor 30 Jahren).

Herbert Grönemeyer macht Ansage

S-Bahnreisende nach Dortmund erwartet an den Konzerttagen eine besondere akustische Begrüßung am Dortmunder Hauptbahnhof: «Willkommen im schönen Ruhrgebiet», wendet sich Herbert Grönemeyer vor den abendlichen Konzerten per Lautsprecher an seine Gäste, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

In der kurzen Botschaft rufe er zudem zu Umsicht und Rücksichtnahme auf dem Weg zu den Konzerten auf - und wünsche allen, dass sie nach Konzertende wieder sicher und «tänzelnd» nach Hause kommen.

Herbert Grönemeyer, der in Bochum aufgewachsen ist und unter anderem am dortigen Schauspielhaus tätig war, versteht sich selbst als Kind des Ruhrgebiets - und ist hier häufig musikalischer Gast.

Schon seine Tournee zum 40. Jubiläum des Albums «4630 Bochum» hatte ihn zu mehreren ausverkauften Konzerten ins Bochumer Fußballstadion geführt. Erst in diesem Sommer dirigierte er die Bochumer Symphoniker bei mehreren Konzerten.

Bei mehreren Konzerten mit den Bochumer Symphonikern griff Herbert Grönemeyer als Dirigent zum Taktstock. Nun steht er in Dortmund und Berlin wieder als Sänger im Mittelpunkt - aber auch mit Orchesterbegleitung (Archivbild) Foto: David Hammersen/dpa