Tour durch Europa: Florence + The Machine kommen 2026 nach Deutschland

Tour durch Europa

Florence + The Machine kommen 2026 nach Deutschland

Ende Oktober erscheint das sechste Studioalbum der britischen Band. Fans können sich im kommenden Jahr auf drei Konzerte in Deutschland freuen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    2026 plant die Band drei Konzerte in Deutschland. (Archivbild)
    2026 plant die Band drei Konzerte in Deutschland. (Archivbild) Foto: Britta Pedersen/dpa

    Die britische Indierock-Band Florence + The Machine kommt 2026 für mehrere Konzerte nach Deutschland. In den sozialen Medien kündigte die Gruppe rund um die Sängerin Florence Welch eine Tour zu ihrem neuen Album «Everybody Scream» durch Europa an. Ende Februar und Anfang März 2026 sind Auftritte in Köln (26.2.), München (4.3.) und Berlin (9.3.) geplant.

    Tickets für die Tour können ab 5. September ergattert werden. Am 31. Oktober erscheint mit «Everybody Scream» das sechste Studioalbum von Florence + The Machine. Gegründet wurde die Band laut der Nachrichtenagentur PA im Jahr 2007, bekannt ist sie für Hits wie «Shake It Out» und «Dog Days Are Over».

