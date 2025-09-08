Top gestylt zu den US-Open: Ana Ivanović begeistert Fans mit Modeschau auf Instagram

Ana Ivanović beweist auf Instagram erneut ihre Stilsicherheit. Die 37-Jährige hat ihren Followern verschiedene Outfits präsentiert, die ihrer Meinung nach perfekt für das Finale der US-Open sind.

Modeschau auf Instagram

Insgesamt präsentiert Ivanović vier Outfits, die sie „zum @usopen Finale tragen würde“, wie die ehemalige Weltranglistenerste zu dem Video schreibt. Für das erste Outfit kombiniert Ivanović eine weit geschnittene Jeans mit einem roten Top und passenden roten High Heels.

Danach präsentiert sie sich in einem eleganten schwarzen Kleid. Outfit Nummer drei besteht aus einem etwa knöchellangen weißen Rock und einem beigefarbenen Rollkragen-Top. Beim letzten Outfit zeigt Ana Ivanović viel Bein. Sie trägt dunkelblaue Shorts, dazu ein goldenes Top mit einem raffinierten Rückenausschnitt. Passend zum Top trägt sie goldene High Heels.

„Wunderschöne Ana“ - Follower sind begeistert von Outfit-Parade

Ivanovićs’ Follower sind begeistert von der Auswahl. „Unsere wunderschöne Ana, jede Kombination passt zu ihr“, schreibt eine Followerin auf Serbisch in die Kommentarspalte. Einer anderen Userin gefällt dagegen das schwarze Kleid besonders gut und sie will gleich wissen, wo Ivanović es herhat. „Verliebt in Anas Influencer-Ära“, schreibt eine Userin auf Serbisch.

Wie geht es Ana Ivanović nach der Trennung von Bastian Schweinsteiger?

Ana Ivanović hat in diesem Jahr in erster Linie mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen gesorgt. Im Sommer bestätigte sie die Gerüchte, dass sie sich von Bastian Schweinsteiger getrennt hat. Der Fußballer und die Tennisspielerin waren fast zehn Jahre verheiratet und haben drei gemeinsame Söhne. Trotz der Trennung schaut Ana Ivanović nach vorn, wie ihre Posts auf Instagram zu beweisen scheinen.