Tom und Bill Kaulitz zurück auf Netflix: Diese heikle Szene hätten sie lieber rausgeschnitten

Ab dem 17. Juni sind die Brüder Bill und Tom Kaulitz zurück auf den Bildschirmen. Die zweite Staffel ihrer Reality-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ feiert auf Netflix dann Premiere. In ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ geben die beiden nun einen ersten Einblick. Und erklären, welche Szene sie lieber nicht gezeigt hätten.

Übrigens: Seit sieben Jahren sind Heidi Klum und Tom Kaulitz ein Paar. Doch Teil der Klum-Familie zu sein, ist für den Musiker manchmal eine Herausforderung. Hingegen setzt Bill Kaulitz sich ein Ultimatum in seinem Beziehungsleben.

Staffel Zwei von „Kaulitz & Kaulitz“: Es gibt ein „paar Szenen, die hätte man besser rausgeschnitten“

Schon die erste Staffel, die im Juni 2024 erschien, sorgte für Aufsehen. Vor allem Bills Beziehung zum Ballermann-Sänger Marc Eggers füllte die Schlagzeilen. Inzwischen ist das Kapitel beendet und Bill wieder Single. Doch wer denkt, damit fehle es an Drama in Staffel Zwei, täuscht sich. „Ich hab das Gefühl, dass in Staffel zwei noch ein bisschen mehr das Umfeld gefilmt wurde“, sagt Tom Kaulitz, der Ehemann von Heidi Klum. Sein Bruder Bill sagt: „Es gab da sehr intime Einblicke. Für manche in unserem Umfeld war das nicht leicht. Mama und enge Freunde machen das uns zuliebe.“

Und dann ist da noch diese eine Szene, die auch bei den Brüdern für Kopfschütteln sorgt. „Von dir gibt’s ein paar Szenen, die hätte man besser rausgeschnitten“, sagt Tom im Podcast zu Bill. Und der weiß sofort, worauf sein Zwillingsbruder hinauswill: „Ich sag nur: Es wird ein bisschen freizügig … und ich habe auch mit mir gehadert.“ Gemeint ist eine Szene beim Spray-Tanning, in der Bills nackte Rückseite ungefiltert in die Kamera gerät.

„Ich habe aber auch wirklich mit mir gerungen, weil natürlich auch viele Dinge wieder hochkommen und aufgewirbelt werden, auch mit meinem Ex und so“, gibt er offen zu. Trotzdem: Bereuen will er nichts. „Man muss das auch zeigen, man kann dann nicht nur die schönen Sachen zeigen. Deswegen bin ich auch froh, dass Sachen dabei sind, die weh tun oder die nicht so schön sind.“

Auch hinter den Kulissen hat sich einiges getan. Auf die Frage eines Fans, ob Assistentin Lina noch Teil des Teams sei, antwortet Tom kurz und knapp: „Nein, ist sie nicht mehr.“ In der neuen Staffel sehen die Zuschauer, wie ein Nachfolger gecastet wird – oder besser gesagt: zwei. „Wir haben jetzt eine Assistentin in Europa und einen in Amerika. Beide sind wirklich toll“, so Bill. Die Fans dürfen sich also auf eine spannende zweite Staffel freuen.

