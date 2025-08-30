Tom Kaulitz genervt von Bills Liebes-Chaos: „Ich möchte da bitte wieder raus!“

Die Kaulitz-Zwillinge verbringen viel Zeit miteinander. Schließlich haben sie eine gemeinsame Band, einen gemeinsamen Podcast und auch eine gemeinsame Netflix-Serie. Wenn es aber um Schlagzeilen rund um Bill Kaulitz' Liebesleben geht, dann möchte Tom Kaulitz herausgehalten werden. Das machte der Gitarrist in der Folge „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ vom 27. August 2025 deutlich.

Gerüchte um Bill Kaulitz: Hat er eine Romanze mit einem Reality-Star?

Grund für Tom Kaulitz' Aufregung sind die Gerüchte um eine vermutete Romanze zwischen Bill Kaulitz und Reality-Star Jannik Kontalis. Ein Foto, das den Tokio Hotel-Sänger Arm in Arm mit Kontalis in einem Nachtclub zeigt, löste die Spekulationen aus. In einem Interview mit dem Fernsehsender RTL verriet Bill Kaulitz schließlich selbst, dass man sich aktuell kennenlerne.

Der 29-jährige Jannik Kontalis hielt sich mit Aussagen bedeckter. In seiner Instagram-Story gab er aber an, auf seiner USA-Reise einen „ganz besonderen Menschen“ zu besuchen. Ob er damit Bill Kaulitz meint? Im Podcast erzählte Bill Kaulitz zumindest, dass sich für seine geplante Pool-Party auch einige Gäste aus Deutschland angekündigt hätten, unter anderem erwarte der 35-Jährige auch „Jungsbesuch aus Deutschland“, wie er selbst sagte.

Was stört Tom Kaulitz an Jannik Kontalis?

Tom Kaulitz scheint die ganze Sache nicht so romantisch zu finden. In der Rubrik „Kaulitz Kolumna“, in der die Kaulitz-Brüder regelmäßig Schlagzeilen kommentieren, die sie über sich finden, ließ er seinen Frust raus: „Bill, über dich steht ja so viel Scheiße in der Zeitung, muss ich sagen. Wenn ich meinen Namen google … Ich traue mich schon gar nicht mehr. Ich werde da ja mit reingezogen“, wies Tom Kaulitz seinen Bruder zurecht. „Das färbt ja auch auf mich ab. Wir haben ja den gleichen Familiennamen.“ Besonders scheint den Musiker Jannik Kontalis' Reality-TV-Hintergrund zu stören: „Und es ist nicht mal die Mainstream-Presse, sondern so Leute, die über Reality diskutieren und wir rutschen da langsam in eine Richtung ab, die mir nicht mehr gefällt. Also, ich möchte aus der Ecke wieder raus“, betonte er im Podcast. Während Tom Kaulitz seine Gedanken ausführte, brach Bill Kaulitz in Gelächter aus.

Jannik Kontalis: Woher kennt man den Reality-TV-Star?

Kontalis ist vor allem aus Reality-TV-Formaten wie der RTL-Show „Prominent getrennt“ bekannt. Dort trat er an der Seite seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc gegen andere Ex-Paare in verschiedenen Spielen an. Tom Kaulitz scheint besorgt darüber, dass der Name seines Bruders nun mit dieser Vergangenheit verknüpft ist. „Das findet in einer Welt statt, ich möchte da bitte meinen Familiennamen nicht in den Dreck gezogen wissen“, erklärte Tom Kaulitz. „Mir werden schon TikToks und Instagram-Videos vorgeschlagen, wo Leute Aufklärungsvideos machen über dich und irgendeinen Typen, von dem ich in meinem Leben noch nichts gehört habe.“

Bill Kaulitz nimmt die Kommentare seines Bruders wie gewohnt mit Humor. Er wischte Tom Kaulitz' Bedenken gekonnt mit einem „Du sollst nicht schon wieder so garstig sein!“ weg. Zu den Gerüchten äußerte sich Bill Kaulitz allerdings nicht weiter. Ob aus dem Kennenlernen also mehr wird, wird die Zeit zeigen.