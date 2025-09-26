Quizshow-Blamage hat ein Ende: Söder-Tochter ist raus bei „Deutschlands dümmster Promi“

Aufatmen bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: Tochter Gloria-Sophie Burkandt ist bei der ProSieben-Show „Deutschlands dümmster Promi“ rausgeflogen. Bei ihrem letzten Auftritt am Montagabend glänzte das Model nochmal mit Unwissenheit.

Söder-Tochter blamiert sich in TV-Show

Am Montag, 22. September, um 20.15 Uhr wurde auf ProSieben die vierte Folge der brandneuen Quizshow „Deutschlands dümmster Promi“ ausgestrahlt. Die ungewöhnlichen Regeln: Nur wer am wenigsten weiß, kommt weiter. Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Markus Söder, machte mit und sorgte für einige peinliche Auftritte.

Den größten Fauxpas leistete sich die 26-Jährige, als sie auf Fotos die berühmten Altkanzler Konrad Adenauer und Helmut Kohl nicht erkannte. Schlimmer noch: Burkandt hielt Kohl fälschlicherweise für einen SPDler, obwohl er eigentlich der CDU angehört, der Schwesterpartei der CSU, der Partei ihres Vaters.

Zitate-Raten geht schief

Auch bei der gestern ausgestrahlten Folge blamierte sich Burkandt. Das Model und ihre Mitstreiter mussten Zitate vervollständigen. Gloria-Sophie musste den bekannten Spruch von Leonardo DiCaprio „Ich bin der König ...“ ergänzen. Ihre Antwort: „... der Meere“. Immerhin fällt der Influencerin die richtige Antwort doch noch ein, allerdings zu spät. Der Spruch aus dem Film „Titanic“ lautet nämlich: „Ich bin der König der Welt“.

Auch beim nächsten bekannten Zitat steht die Söder-Tochter auf dem Schlauch. Walter Ulbricht sagte 1961 die unsterblichen Worte: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer ...“, „... zu durchbrechen?“ beendet die 26-Jährige das Zitat. Richtig wäre natürlich gewesen: „... zu errichten“.

So reagiert Gloria-Sophie Burkandt auf Quizshow-Rauswurf

In Folge vier dann die Erlösung: Gloria-Sophie Burkandt weiß mehr als ihre Mitkandidaten und -kandidatinnen und darf endlich die Show verlassen. „Ich bin so froh, dass ich rausgehen kann!“, so die 26-Jährige sichtlich erleichtert. Noch im Rennen um den wenig schmeichelhaften Titel „Deutschlands dümmster Promi“ sind noch Alessia Herren, Reality-TV-Star Calvin Kleinen, Ex-Fußballer Mario Basler und TV-Star Manni Ludolf.