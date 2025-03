Die perfekte Frisur in 30 Sekunden? Dieses TikTok-Video bringt manche zur Verzweiflung

Egal, ob Hochsteckfrisuren, Zopf oder klassisch als Pferdeschwanz, lange Haare eignen sich für die verschiedensten Frisuren. Doch einige dauern ganz schön lange, bis sie perfekt sind. Ein TikTok-Video verspricht nun eine schnelle Lösung für eine sonst komplizierte Frisur. Doch die bringt einige zur Verzweiflung.

Tutorial für die perfekte Frisur für die Arbeit auf TikTok

Auf ihrem TikTok-Kanal präsentiert Lil Bunny Lily die wohl schnellste Frisur aller Zeiten. In 30 Sekunden zaubert die gelernte Krankenschwester eine elegante Frisur, die laut ihrer Aussage perfekt für die Arbeit ist. Dazu verknotet sie einzelne Haarsträhnen beidseitig und simultan zu Zöpfen. Am Ende werden die Haare in einem lockeren, niedrig sitzenden Dutt zusammengefasst:

Der Clip wurde schon über neun Millionen Mal angeklickt und einige haben den Trick bereits ausprobiert. Manche allerdings mit mäßigem Erfolg, wie ein Blick auf die Kommentarspalte verrät.

TikTok-Userinnen staunen und verzweifeln

In den Kommentaren klagen viele Userinnen ihr Leid: „30 Sekunden für dich, zwei Stunden und einen Nervenzusammenbruch für mich“, „Ich brauch ein Tutorial für dieses Tutorial“, „Meine Finger können das nicht machen.“ Einige haben sogar den Verdacht, dass das Video eigentlich rückwärts abgespielt wurde. Auch die Tatsache, dass Lily ihre Haare gleichzeitig mit beiden Händen frisieren kann, bringt die TikTok-Gemeinde zum Staunen.

Frisuren leicht gemacht: Hier gibt es weitere Haar-Tutorials

So einfach scheint die Frisur also gar nicht zu sein. Doch im Internet gibt es viele Tutorials, die einfache Frisuren präsentieren, die im Nu gemacht sind. So gibt es auf dem Kanal der Youtuberin Milabu viele Anleitungen für die unterschiedlichsten Frisuren, auch für kürzeres Haar. Dazu gibt es noch Pflegetipps für besseren Halt und eine Demonstration verschiedener Haar-Gadgets. Auch auf anderen Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Pinterest gibt es die verschiedensten Anleitungen für Frisuren, die schnell gemacht sind und gleichzeitig modern.