Darum ist Thomas Müller ohne Frau Lisa in Kanada

Thomas Müller begeistert die Fußballfans in der Major League Soccer (MLS). Seit seiner Ankunft vor rund einer Woche ist zumindest ganz Vancouver aus dem Häuschen.

Whitecaps: Müller eilt von einem Mega-Event zum nächsten

Schon bei seiner Ankunft am Flughafen in Vancouver wurde Müller von vielen Fans begeistert empfangen. Im Anschluss folgten Pressetermine, erstes Training und zuletzt auch seine erste Partie für die Whitecaps Vancouver. Beinahe wäre dem 35-Jährigen nach seiner Einwechslung der perfekte Einstand gelungen. Müller drosch den Ball aus der Distanz ins linke untere Eck des Gegnertors und ließ dem Torhüter von Dynamo Houston keine Chance. Allerdings wurde das Tor nicht gegeben - am Ende mussten die Whitecaps sogar noch den Ausgleichstreffer hinnehmen.

Icon vergrößern Lisa Müller hat ihren Mann Thomas Müller nicht mit nach Vancouver begleitet. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lisa Müller hat ihren Mann Thomas Müller nicht mit nach Vancouver begleitet. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Thomas Müller ohne Ehefrau Lisa in Kanada

Insgesamt aber hat die Bayern-Legende Müller einen Traumstart bei seinem neuen Team hingelegt. Einziger Wermutstropfen: Müller ist ohne seine Frau Lisa nach Kanada geflogen. Statt an seiner Seite weilt Lisa weiterhin in Bayern.

Darum ist Lisa Müller aktuell nicht in Vancouver

Der Grund, warum Lisa auf dem bayerischen Pferdehof geblieben ist? Laut Medienberichten steckt Thomas Müllers Ehefrau mitten in ihrer Dressur-Saison. Einen Umzug zu planen, sei deswegen aktuell nicht sinnvoll, heißt es beispielsweise auf Bild. Zudem sei die Saison in der MLS von einigen Unterbrechungen geprägt.

Heißt also: Thomas Müller bleibt zumindest bis Dezember zunächst alleine in seiner neuen sportlichen Heimat. Ob Lisa Müller dann ebenfalls den Sprung über den Atlantik wagt, ist bisher nicht bekannt. Statt eines weitläufigen Hofes auf dem Land lebt der 35-jährige Fußballprofi derzeit in einer Stadtwohnung in der Nähe des Whitecaps-Stadions. Für Müller aber wohl kein allzu großes Problem: Sein Fokus liegt derzeit besonders auf dem sportlichen Erfolg seiner Mannschaft.

TM13: Thomas Müller mit täglichem Videotagebuch auf Instagram

Seine Fans hält Müller aktuell täglich auf dem Laufenden. Auf seinem Instagram-Account gibt es derzeit täglich ein Videotagebuch. Derzeit scheinen hunderte Fans dem Neuzugang der Whitecaps auf Schritt und Tritt in Vancouver zu folgen. Zu seinem letzten Tagebuch-Eintrag schrieb Müller:

„Das hätte ein Start nach Maß werden können. Aber ein knappes Abseits und ein Gegentreffer in der Nachspielzeit haben das Hollywood-Drehbuch etwas durcheinander gebracht. ☹️ Trotzdem war es ein besonderer Tag für mich. Die Fans haben mich großartig am BC Place empfangen, es hat viel Spaß gemacht, auf dem Spielfeld zu stehen und die Stimmung im Stadion war super.“