Thomas Müller bekommt Unterstützung! Dieser deutsche Fußballer wechselt jetzt auch nach Vancouver

Thomas Müller ist beim Verein Vancouver Whitecaps das neue Aushängeschild. Der kanadische Klub scheint sich dieses Jahr jedoch große Ziele gesteckt zu haben. Denn, wie jetzt bekannt wurde, wechselt ein weiterer Spieler aus Deutschland nach Vancouver.

Dieser deutsche Fußballprofi unterstützt Thomas Müller jetzt in der MLS

Dabei handelt es sich laut Sky um den langjährigen Kapitän des Hamburger SV: Sebastian Schonlau. Der 31-Jährige trug beim HSV von 2021 bis 2025 die Kapitänsbinde und war in der Abwehr eine echte Stütze für den Verein aus der Hansestadt.

Nun soll der Innenverteidiger bei den Vancouver Whitecaps unterschreiben. Die HSV-Binde hat er bereits weiter gegeben - an Sturm-Neuzugang Yussuf Poulsen. Heute, am Mittwoch, soll Schonlau auch schon nach Nordamerika fliegen. Sein Vertrag bei den Vancouver Whitecaps soll bis Ende 2026 gehen, inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps

Damit spielt Schonlau in Zukunft an der Seite von Bayern-Legende Thomas Müller. Der 35-Jährige wechselte vor Kurzem vom FC Bayern München ebenfalls in die Major League Soccer (MLS). Sein Debüt hat bei den Vancouver Whitecaps hat er bereits gegeben. Wie das Spiel lief und warum es für Müller nicht ganz zur perfekten Premiere wurde, lest ihr hier. Auch einen neuen Spitznamen hat Müller in der MLS schon:

Whitecaps-Sportchef kennt sich im deutschen Fußball aus

Whitecaps-Sportchef Axel Schuster schafft mit Müllers neuem Teamkollegen Schonlau nicht nur im Sturm, sondern auch in der Abwehr Stabilität. Dass Schuster sich in der Bundesliga umschaut, ist nicht verwunderlich. Schließlich war der Sportchef der Whitecaps früher unter anderem in Mainz und auf Schalke tätig.

Erstes Mal Fußball im Ausland für Sebastian Schonlau

Für Sebastian Schonlau selbst ist es das erste Mal, dass er nicht in einer deutschen Fußball-Liga kickt. Der 31-Jährige, der 1,88 Meter groß ist, war bisher in Verl, Paderborn und Hamburg im Einsatz. Schon am Wochenende könnte Schonlau beim Heimspiel gegen St. Louis sein eigenes MLS-Debüt feiern. Die Vancouver Whitecaps hingegen befinden sich aktuell auf Rang drei der Western Conference und peilen diese Saison klar die Play-offs an.

Das sind die Vancouver Whitecaps

Liga: Major League Soccer (MLS)

Gegründet: 18. März 2009

Spielstätte: BC Place Stadium in Vancouver, Kanada

Trainer: Jesper Sørensen aus Dänemark

Eigentümer: Greg Kerfoot; Steve Luczo; Jeff Mallett; Steve Nash

Maskottchen: Spike

Farben: Navy blau, weiß und hellblau

Rivalen: Historische Rivalität mit den Seattle Sounders und den Portland Timbers