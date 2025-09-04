Puppentheater Gera öffnet zweieinhalb Jahre nach Sanierung

Nach zweieinhalb Jahren Sanierung öffnet das Puppentheater Gera wieder seine Türen. Nach Angaben des Theaters Altenburg Gera feiert das Theater die Eröffnung vom 20. September an mit einer Festwoche. Geplant sind Theaterstücke und Führungen durch das frisch sanierte Gebäude.

Dem Theater Altenburg Gera zufolge wurde die Spielstätte komplett entkernt, das Dach und die Fassade wurden vollständig saniert. Durch den Umbau gebe es jetzt unter anderem eine neu zugeschnittene Puppenwerkstatt, Garderobenräume und eine Probebühne. Auch die szenische Beleuchtung, der Bühnenboden und der Zuschauerraum seien erneuert worden.

Zum Auftakt der Festwoche läuft die Premiere von «Zilli, Billi und Willi», einem Stück nach dem Bilderbuchklassiker von Elizabeth Shaw für die jüngsten Zuschauer.

An Erwachsene richtet sich das Puppentheater «Kasper in Teufels Küche oder das Geheimnis der schlechten Laune». Dazu erklärt die Leiterin des Puppentheaters, Susanne Koschig: «Wir möchten die Wiedereröffnung mit einem Programm feiern, das so vielfältig ist wie unser Publikum.»