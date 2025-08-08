Trubel um Tanja Makarić - Influencerin nach Stalking-Beichte schwanger!

Tanja Makarić ist im Internet eine feste Größe. Mehr als 620.000 Menschen folgen ihr auf Instagram und begleiten sie in ihrem Alltag, lauschen ihren Beauty-Tipps und eignen sich ihre Fitnessroutinen an. Jüngst gab die Influencerin eine schockierende Nachricht bekannt, der jetzt eine freudige Nachricht folgte.

Tanja Makarić hat seit Jahren einen Stalker, der sie erpresste

Es ist noch nicht lange her, da erzählte Tanja Makarić ihren Followern, dass sie einen Stalker hat. Ein Unbekannter verfolge sie überall hin. Der Mann soll immer gewusst haben, wo sie sich aufhält. Und das nicht erst seit Kurzem. Sie werde seit „sechs oder acht Jahren“ von dem Stalker verfolgt - und auch erpresst! Das Druckmittel: Ein Sexvideo, das nun auch veröffentlicht wurde.

Diese Veröffentlichung sei jedoch für die 28-Jährige aus Wuppertal eine „Erleichterung“ gewesen. Der Grund: „Das Schlimmste, was hätte passieren können“, sei damit eingetreten.

Tanja Makarić ist schwanger! Babybauch auf Instagram

Doch nun macht Tanja Makarić erneut Schlagzeilen. Diesmal allerdings aus einem weit glücklicheren Anlass. Tanja Makarić bestätigte nämlich auf Instagram, dass sie schwanger ist. Die ehemalige Schwimmerin postete ein Bild, auf dem sie eine Jeans und eine dazu passende, jedoch bauchfreie Jeansweste trägt. Unterhalb der Weste zeichnet sich ein kleiner Babybauch ab. Dazu schrieb die 28-Jährige: „Nur Dank dir atme ich heute noch. Ich trage dich in mir - und du trägst mich durchs Leben.“ Der Post gefiel in nur zwei Stunden über 120.000 Menschen.

Influencerin wollte schon lange Mutter werden

Offenbar ist Tanja Makarić bereits in der 19. Schwangerschaftswoche, wie die „Bild“-Zeitung erfahren hat. Das Baby soll demnach schon im Dezember zur Welt kommen. Schon vor zwei Jahren postete Tanja Makarić auf Instagram ein Foto mit ihrem Neffen Romeo. Sie schrieb dazu, dass sie sich darauf freue, irgendwann selbst Mutter zu sein.

Tanja Makarić ist schwanger: Wer ist der Vater?

Bleibt nur noch eine Frage offen: Wer ist der Vater? Wer der Vater des Kindes ist, möchte die Influencerin, die in der Vergangenheit mit Influencer-Kollege Julienco liiert war, aktuell noch nicht öffentlich machen. Allerdings kam heraus, dass Tanja Makarić wieder vergeben ist. Offenbar handelt es sich um einen Fußballer, mit dem sie eine langjährige Verbindung aus ihrer Heimat Wuppertal teilt. Das Paar lebt anscheinend inzwischen in einer festen Beziehung und plant, zusammen nach Düsseldorf zu ziehen.