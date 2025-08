Streaming-Tipps der Woche

Eine Frau wacht nackt am Strand auf, ein Mann erwacht an einem Baum gefesselt und ein Krieger kämpft gegen die Ketten der Kolonialherrschaft.

«The Morning After» (ARD Mediathek)

Die Dramedy-Serie «The Morning After» entführt nach Südafrika. Nina wacht eines Morgens am Strand von Kapstadt auf, splitternackt und ohne Geld, Schlüssel oder Ähnliches. Nach der ersten Verwirrung kommt die Erinnerung zurück. Wurde sie von dem Typen ausgeraubt, auf den sie sich am Abend zuvor eingelassen hat? Hilfe bekommt sie von zwei Frauen. Die beiden nehmen sie mit in ihre WG und schmieden gemeinsam mit Nina einen Racheplan. Auch sonst verstehen sich die Frauen gut - wäre da nur nicht dieses kleine Problem, mit dem Nina immer wieder zu kämpfen hat. Jetzt in der ARD-Mediathek.

«Wonder Woman» (RTL+)

RTL+ ist mit Superhelden-Power am Start. Seit 1. August sind bei dem Streamingdienst Filme wie «Wonder Woman», «The Dark Knight» oder «Batman Begins» zu sehen. Auch «Green Lantern», «Shazam!» oder «Justice League» sind hier zu finden. Sie stammen alle aus dem engeren und weiteren Universum des Verlags DC Comics, in dem auch Helden wie Superman zu Hause sind.

«Chief of War» (Apple TV+)

Für «Aquaman» Jason Momoa war diese Serie ein Herzensanliegen: Der Schauspieler mit hawaiianischen Wurzeln produzierte zusammen mit Thomas Pa’a Sibbett den Neunteiler «Chief of War». Die Serie erzählt von dem Krieger Ka'iana (gespielt von Momoa), der versucht, die hawaiianischen Inseln im späten 18. Jahrhundert zum Kampf gegen die westliche Kolonisierung zu vereinen. Doch die vier Königreiche der Inseln sind durch einen erbitterten Krieg zerrissen. Die Serie nimmt dabei die Perspektive der Indigenen ein. Zwei Episoden von «Chief of War» sind bei Apple TV+ seit 1. August verfügbar, gefolgt von einer neuen Episode jeden Freitag bis zum 19. September.

«Bark - Nichts bleibt verborgen» (Paramount+)

Der charismatische Nolan Bentley (Michael Weston) wacht mitten in einem abgelegenen Wald auf, an einen Baum gefesselt, ohne sich daran zu erinnern, wie er dorthin gekommen ist. Während seine Zeit unaufhaltsam abläuft, taucht ein mysteriöser Fremder auf und er muss sich endlich den Dämonen seiner Vergangenheit stellen und ums Überleben kämpfen, um einen Weg aus seinem Alptraum zu finden. Der Thriller «Bark - Nichts bleibt verborgen» läuft seit 1. August bei Paramount+.