Aaron Altaras spricht als Mister Darcy seine Stimme schöner

Der Schauspieler, Sänger und DJ Aaron Altaras spricht in einer neuen Hörspielfassung des Klassikers «Stolz und Vorurteil» das unsterbliche Sexsymbol Mister Darcy und hat seine Stimme entsprechend verfeinert.

«Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich nicht als den Inbegriff des klugen, attraktiven Mannes sehe. Deshalb habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, diesem Bild mit meiner Stimme gerecht zu werden», sagte der TV-Star («Die Zweiflers», «Unorthodox») der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Es war eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe, aber ich hoffe, dass es mir gelungen ist», fuhr er fort. «Darcy und ich kommen aus sehr unterschiedlichen Zeiten und wir sind auch unterschiedliche Typen, aber was uns vereint, ist der Glaube an die romantische Liebe.»

«Missverständnisse entstehen oft durch Vorurteile»

Der 29-Jährige sieht in dem Roman einen zeitlosen Stoff: «"Stolz und Vorurteil“ kann jungen Menschen heute zeigen, wie wichtig es ist, offen und ehrlich in Beziehungen zu sein. Es lehrt, dass Missverständnisse oft durch Vorurteile oder Stolz entstehen und dass es sich lohnt, hinter Fassaden zu schauen und sich wirklich mit anderen auseinanderzusetzen.»

Außerdem zeige der Roman, wie wichtig es sei, an sich selbst zu arbeiten und das eigene Selbstbild zu reflektieren, um echte Liebe zu finden, so Altaras. «Insgesamt ermutigt die Geschichte dazu, ehrlich zu sein, Vorurteile abzubauen und die Menschen um uns herum besser kennenzulernen.»

Emilia Schüle ist Elizabeth Bennet

Seit Dienstag (9. September) ist die neue deutschsprachige Adaption von Jane Austens «Stolz und Vorurteil» beim Streamingdienst Audible verfügbar. In der Hauptrolle der Elizabeth Bennet ist Emilia Schüle zu hören. In weiteren Rollen sind unter anderem Dennenesch Zoudé als Mrs. Bennet, Pierre Besson als Mr. Bennet, Samina König als Jane Bennet, Daniel Zillmann als Mr. Colins, Paula Essam als Mrs. Bingley und Julia Willecke alias Julia Beautx als Lydia Bennet zu hören.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die junge und schöne Elisabeth Bennet im England des frühen 19. Jahrhunderts vor einer großen Lebensentscheidung: der Wahl eines geeigneten Heiratskandidaten. 2025 ist das Jahr des 250. Geburtstags von Jane Austen.

