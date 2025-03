Steffi Graf macht jetzt Instagram: Account schon nach wenigen Tagen erfolgreich

Sie war über Jahre hinweg die erfolgreichste Tennisspielerin, gewann alle großen Titel und füllte die Titelseiten der Sport- und Boulevardblätter. Steffi Graf war bis zu ihrem endgültigen Rücktritt aus dem Profitennis stets im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Mit dem Ende der Tenniskarriere zog sich die gebürtige Mannheimerin dann aber weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und konzentrierte sich auf ihr Familienleben mit Ehemann Andre Agassi und ihren Kindern Jaden und Jaz. Große Termine, TV-Auftritte und Social-Media-Aktivitäten: Fehlanzeige! Das hat sich nun aber geändert - zumindest in Sachen Social Media.

Steffi Graf jetzt bei Instagram: Sie folgt ihrem Ehemann und den beiden Kindern

Seit Neuestem ist die 55-Jährige nämlich auch auf Instagram. Wie schon ihr Mann Andre Agassi, ihr Sohn Jaden und ihre Tochter Jaz hat Mama Steffi nun auch einen offiziellen Account. Unter dem Namen StefanieGrafhq teilt die in den USA lebende Tennis-Gräfin künftig wohl die verschiedensten Informationen über ihr Leben. Dazu heißt es in dem Account: „“Willkommen bei Ihrer besten Quelle für alles rund um Steffi Graf! Updates, Veranstaltungen und exklusive Beiträge vom Graf-Team folgen in Kürze.“

Nur wenige Tage nach dem ersten Post folgen bereits über 20.000 Userinnen und User dem Account von Steffi Graf. Sie selbst wiederum folgt unter anderem ihren Kindern Jaden und Jaz. In ihren ersten drei Instagram-Posts zeigt sich die 55-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann Andre Agassi und natürlich beim Tennisspielen.

Zahlen und Infos zu Steffi Graf

14. Juni 1969 in Mannheim

Aufgewachsen in Brühl

Verheiratet mit Andre Agassi

Zwei Kinder

377 Wochen auf Platz 1 der Tennisweltrangliste

22 Grand-Slam-Titel

Siebenfache Wimbledon-Siegerin

Sechsfache Gewinnerin der French Open

Fünf Siege bei den US-Open

Vierfache Siegerin der Australian Open

Einzige Golden-Slam-Siegerin aller Zeiten

Olympia-Gold und Bronze in Seoul

Olympia-Silber in Barcelona