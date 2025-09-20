Wiesn offiziell eröffnet

Es ist so weit: Das beliebteste Volksfest der Welt wurde heute offiziell durch den Münchener Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet. Zwei Schläge brauchte das Stadtoberhaupt, dann sprudelte das frische Hopfengetränk in die Krüge. Den ersten erhält traditionell Bayerns Ministerpräsident und so durfte heuer Markus Söder diese besondere Ehre genießen.

Menschenmassen drängen auf das Fest

Bereits seit den Morgenstunden waren die echten Fans der Münchener Riesen-Gaudi in der Warteposition, um möglichst früh das erste Bier genießen zu können. Viele Fans des Hopfentranks warteten volle drei Stunden vor dem Eingang darauf, endlich Einlass und das heißbegehrte Getränk zu bekommen. Dabei muss man tief in die Tasche greifen: Nach Angaben der Stadt München kostet eine Maß Bier zwischen 14,50 und 15,80 Euro!

Wer was auf sich hält, lässt sich auf der Wiesn sehen!

Natürlich zieht es auch die Stars und Sternchen auf die Wies‘n. So hat beispielsweise Heidi Klum ihr Oktoberfest bereits lange angekündigt. Bereits gesichtet wurden Florian Silbereisen und Jürgen Drews. Letzterer trinkt zwar keinen Alkohol, so betonte der mittlerweile achtzigjährige Entertainer, aber Kollege Silbereisen versprach ihm ein Alkoholfreies auszugeben.

Ein Dank an Rettungskräfte und Sanitäter

Derweil würden sich die Rettungskräfte und Sanitäter, die auf und um den Festplatz herum im Einsatz sind, sicherlich freuen, wenn mehr Personen ihr Limit kennen würden: jedes Jahr müssen Personen aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums behandelt vor Ort werden. Heute kam es außerdem aufgrund der großen Hitze zu mehreren Einsätzen der Rettungssanitäter - bis zum frühen Nachmittag sollen es bereits über 130 gewesen sein!

Viele Münchner haben bezüglich des Spektakels gemischte Gefühle: Hohe Preise, verstopfte Straßen, überfüllter Nahverkehr und eine erhöhte Kriminalitätsrate sind die Kehrseite, wenn jedes Jahr mehrere Millionen Menschen auf die Wies‘n pilgern. Aber was wäre München, was wäre Bayern, ohne das Volksfest der Superlative? Hoffen wir auf ein friedliches Fest und viel Gaudi!