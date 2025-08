Calvin Harris ist Vater geworden - und verrät den Namen

Der britische Star-DJ Calvin Harris ist Vater geworden. «Meine Frau ist eine Superheldin», schrieb der 41-Jährige («I'm Not Alone») bei Instagram zu einem Foto von sich mit Baby auf dem Arm. Sein Sohn wurde demnach bereits am 20. Juli geboren und heißt Micah. «Einfach nur dankbar», schrieb Harris. «Wir lieben dich so sehr, Micah.»

Harris ist seit Jahren erfolgreich mit eigenen Alben und insbesondere als DJ in den größten Clubs der Welt unterwegs. Als Musikproduzent ist er zudem für Hits von Rihanna («We Found Love»), Sam Smith («Promises») oder Dua Lipa («One Kiss») verantwortlich.