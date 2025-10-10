Bradley Cooper und Margot Robbie planen «Ocean's»-Film

Die Hollywood-Stars Bradley Cooper (50, «A Star Is Born», «Maestro») und Margot Robbie (35, «Barbie») könnten bald für ein gemeinsames Filmabenteuer vor der Kamera stehen. Laut US-Medienberichten verhandelt Cooper um eine Rolle in dem geplanten «Ocean's»-Projekt, das die Vorgeschichte von Steven Soderberghs bekannter Gangster-Trilogie erzählen soll. Die Australierin Robbie ist demnach als Hauptdarstellerin und mit ihrer Firma LuckyChap Entertainment auch als Produzentin an Bord. Lee Isaac Chung («Minari», «Twisters») übernimmt die Regie.

Über den Inhalt nach einem Drehbuch von Carrie Solomon ist nur wenig bekannt. Dem «Hollywood Reporter» zufolge soll der Film in den 1960er Jahren in Europa angesiedelt sein. Soderbergh hatte als Regisseur von 2001 bis 2007 für seine drei «Ocean's»-Filme Stars wie George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon und Julia Roberts vor die Kamera geholt. Die Gangster-Komödien drehen sich um Ganoven, die einen großen Diebes-Coup planen. Clooney spielte den Meisterdieb Danny Ocean.

2018 brachte das Studio Warner Bros. mit «Ocean's 8» eine Folge mit rein weiblicher Starbesetzung um Sandra Bullock und Cate Blanchett in die Kinos. Nach Medienberichten gibt es derzeit auch Dreh-Pläne für eine «Ocean’s 14»-Fortsetzung im kommenden Jahr unter der Regie von David Leitch.

