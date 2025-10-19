Logo all-in.de
Spendengala in Los Angeles: Kim Kardashian mit verhülltem Kopf bei Gala

Spendengala in Los Angeles

Kim Kardashian mit verhülltem Kopf bei Gala

Die Academy Museum Gala war am Samstag voller prominenter Gäste. Doch vor der Veranstaltung sorgte vor allem ein Star für Aufsehen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Kim Kardashian kam mit verhülltem Kopf zur Academy Museum Gala in Los Angeles.
    Kim Kardashian kam mit verhülltem Kopf zur Academy Museum Gala in Los Angeles. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

    Reality-Star Kim Kardashian hat mit einem ungewöhnlichen Outfit Aufsehen erregt. Die 44-Jährige erschien am Samstagabend zur Academy Museum Gala in Los Angeles mit vollständig verhülltem Gesicht. Dem Magazin «Variety» verriet sie, die Idee für die Verhüllung sei kurzfristig entstanden.

    Sie habe eigens ihren Lieblingsvisagisten aus New York einfliegen lassen - und der sei nicht glücklich darüber, dass sie nun das Gesicht verhüllt habe. Die Maske werde sie aber bei der Gala abnehmen, kündigte sie dem Bericht zufolge an.

    Andere Gäste bei der Veranstaltung waren die Schauspielerinnen Demi Moore, Penelope Cruz, Selena Gomez und Kirsten Dunst sowie ihre Kollegen Adrien Brody, Robert Downey Jr., Ben Stiller und George Clooney. Auch Regisseur Martin Scorsese und Musiker Bruce Springsteen erschienen zu der Gala. Bei der Veranstaltung wurden Spenden für das Academy Museum of Motion Pictures - auch Oscar-Museum genannt - gesammelt.

    Die hautfarbene Stoffhaube passte zum Kleid der 44-jährigen Kardashian.
    Die hautfarbene Stoffhaube passte zum Kleid der 44-jährigen Kardashian. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
    Zu den weiteren Gästen zählten George Clooney und Joel Edgerton.
    Zu den weiteren Gästen zählten George Clooney und Joel Edgerton. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
    Auch Selena Gomez war Gast bei der Spendengala.
    Auch Selena Gomez war Gast bei der Spendengala. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
