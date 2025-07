Sind Cathy Hummels und Oliver Pocher ein Paar? Jetzt äußert sie sich zu den Liebesgerüchten

Als Unternehmerin lebt Influencerin Cathy Hummels bei ihren „Balance Boost Days“ ihre Interessen an gesundheitlichem Wohlbefinden von Körper und Geist aus und lädt dazu jährlich reichlich VIP-Gäste zum gemeinsamen Training, Essen und Zusammensein ein. Content entsteht dabei reichlich und die ein oder andere Geschichte aus dem Fitness-Retreat macht im Netz die Runde. Waren es bisher meist Einblicke in den exklusiven Kreis und dessen Aktivitäten, zeigte Hummels zuletzt Blutbilder nach einer Joggingrunde am Rande des Events. Die Ex von Mats Hummels geriet aber auch nicht zuletzt aufgrund der Teilnahme von Entertainer Oliver Pocher in die Schlagzeilen. Es war nicht das erste Mal, dass sich die beiden recht innig zeigten.

Was machen Cathy Hummels und Oliver Pocher zusammen?

Die Szenen, in denen er ernsthaft mittrainiert, wechseln sich mit jenen ab, in denen er das tut, was er vermeintlich am besten kann: versuchen, sein Umfeld durch seinen Humor zum Lachen zu bringen. Und so wie sich Oliver Pocher in den Aufnahmen aus der „Hot Iron Session“ zusammen mit Cathy Hummels bei Instagram präsentiert, scheint er sich wohlzufühlen - auch in ihrer Anwesenheit. Körperbetont ging es da allein schon aufgrund der Übungen her.

Auch aufgrund dieses Videos brodelten jüngst Liebesgerüchte auf: Cathy Hummels und Oliver Pocher? Ein Paar?

Im Retreat soll es ihrem Unternehmen nach auf „eine intensive Reise in die Welt von Fitness, Gesundheit und mentaler Balance“ gehen. Nicht gerade Themen, mit denen der Komiker in der Regel in Verbindung gebracht wird. Da ihr eigener Aussage nach die Zusammenarbeit meist mit Männern besser gefalle und sie Pocher seit 2012 kenne und zwischenzeitlich eng befreundet mit ihm sei, war es ihr im Grunde ein Anliegen, ihn zu unterstützen, wie sie RTL gegenüber erklärt.

Er bringe stets eine „besondere Energie“ mit, habe sich in die Einheiten reingehängt. „Ich unterstütze ihn auch dabei, langfristig fit zu bleiben. Er hat ja öffentlich erzählt, dass er mit Ozempic abgenommen hat. Aber das ist nur die halbe Miete – das bekämpft die Symptome, nicht die Ursachen“, sagte die 37-Jährige. Dass entsprechend getuschelt werde, überrasche sie nicht: „Wir sind sehr gute Freunde, haben einen ähnlichen Humor, ähnliche Werte – und vielleicht genau deshalb sehen viele da mehr.“

Übrigens: Auch der Fußball wird Cathy Hummels offenbar weiter begleiten. Ihr Sohn möchte ebenfalls mit dem Sport sein Geld verdienen - wenn auch anders als Papa Mats Hummels.

Ein Paar mit Oliver Pocher? Das sagt die Influencerin zu den Liebesgerüchten

Weder Pocher noch Hummels selbst ist um Worte verlegen, wie sie zuletzt im Talk mit Markus Söder unter Beweis stellte, auch wenn die Flirtversuche am CSU-Politiker abprallten. Dass die Gerüchteküche gerade dann brodelt, wenn sich zwei Menschen gut miteinander verstehen würde, das nehme sie mit Humor. Sie und Pocher würden sich auf einer „tiefen Ebene“ verstehen, was ohnehin „manchmal viel wertvoller als alles andere“ sei. Er sei „ehrlich, loyal“ und dabei selbstironisch. Dass er seine Kinder stets an erste Stelle setze - ein großer Pluspunkt.

Sandy Meyer-Wölden, Sabine Lisicki, Amira Aly, Cathy Hummels? Ist die Influencerin die Nächste an Pochers Seite? Auf diese Frage hat die Influencerin eine klare Antwort: „Wir sind ein starkes Team, ja“, betont sie im Gespräch mit RTL, „– aber eben keines mit romantischem Happy End.“

Übrigens: Beruflich wie privat scheint bei Cathy Hummels alles nach Plan zu laufen - doch nachdem ihre Daten gestohlen wurden, erlebte sie ein ganz anderes Kapitel im Leben.