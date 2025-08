Bye-bye, Carrie Bradshaw: Serie «And Just Like That» endet

Die «Sex and the City»-Nachfolgeserie «And Just Like That...» geht mit der aktuell laufenden Staffel zu Ende. Während er die letzte Folge der dritten Staffel geschrieben habe, sei ihm klar geworden, dies sei ein guter Zeitpunkt für ein Ende, teilte Produzent Michael Patrick King überraschend mit.

Die dritte Staffel sollte ursprünglich zehn Folgen haben, umfasse nun aber zwölf. Mitte August ist damit Schluss.

Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker betrauerte via Instagram das Ende ihrer Serienfigur, der Kolumnistin Carrie Bradshaw. «Carrie Bradshaw hat meinen professionellen Herzschlag in den vergangenen 27 Jahren dominiert. Ich glaube, ich habe sie am allermeisten geliebt.»

Vier Freundinnen in New York

Die Serie «Sex and the City» wurde Ende der 90er Jahre zu einem Welterfolg. Sie handelt von vier Frauen, die in New York leben, lieben, arbeiten und feiern. Neben Carrie Bradshaw sind das noch Charlotte York (Kristin Davis), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) und Samantha Jones (Kim Cattrall).

Auch zwei Kinofilme feierten Erfolge. 2021 folgte mit «And Just Like That...» die ebenfalls erfolgreiche Nachfolgeserie, die auf gemischte Kritikerreaktionen stieß.

Die Freundinnen sind jetzt nicht mehr in der «komplizierten Realität von Leben und Freundschaften in ihren Dreißigern», sondern in der «noch komplizierteren Realität» ab 50 - und sie sind auch nur noch zu dritt. Cattrall war ausgestiegen.

In Deutschland ist die HBO-Serie auf Sky und WOW zu sehen. Ende Mai war die dritte Staffel gestartet - mit jeder Woche eine neue Folge. Staffelfinale ist am 14. August.