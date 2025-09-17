Selfie mit Fußball-Legende: Bastian Schweinsteiger begeistert Fans auf Instagram

Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit einem Selfie auf Instagram viele Fußballfans begeistert. Am Rande des Icon-Matches im südkoranischen Seoul postete der 41-Jährige ein Selfie mit dem brasilianischen Superstar Ronaldinho.

Schweinsteiger und Ronaldinho kickten gemeinsam beim Icon Match in Seoul

Gemeinsam mit anderen Weltgrößten der Fußballgeschichte stand der Weltmeister von 2014 beim Icon Match 2025 in Seoul auf dem Platz. Bei dem Showspiel traten zwei Teams ehemaliger Fußballlegenden gegeneinander an. Schweinsteiger kickte dabei für das Team „FC Spear“, das von Kulttrainer Arsène Wenger gecoacht wurde.

Mit Bastian Schweinsteiger im Team spielte dabei auch die brasilianische Fußballlegende Ronaldinho, mit dem der deutsche Ex-Nationalspieler auf Instagram um die Wette grinste. Dazu schrieb Schweinsteiger „Joga Bonito“ - „Gutes Spiel“.

Ronaldinho spielte von 2003 bis 2008 für den FC Barcelona auflief und unter anderem die Champions League 2006 gewann. Mit der brasilianischen Nationalmannschaft gewann Ronaldinho 2002 die Fußball-Weltmeisterschaft.

Icon Match: Schweinsteiger neben Henry, Buffon und Gerrard

Neben Schweinsteiger und Ronaldinho liefen auch Wayne Rooney, Gareth Bale, Thierry Henry, Gianluigi Buffon, Kaka und Steven Gerrard für „FC Spear“ auf. Gegner des Showspiels war „Shield United“ mit Stars wie Rio Ferdinand, Carles Puyol, Makelele, Allessandro Nesta und Iker Cassilas.

Am zweiten Tag konnte sich Bastian Schweinsteiger über einen Sieg seines Teams im Main Match freuen. Shield United setzte sich mit 2:1 gegen die Stars des FC Spear durch. Schiedsrichter der Partie war übrigens die italienische Referee-Legende Pierluigi Collina.

Bastian Schweinsteiger: Deutsche Fußballlegende

Bastian Schweinsteiger ist einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer. Zwischen 2002 und 2025 gewann der heute 41-Jährige einmal die Champions League und holte acht deutsche Meisterschaften. 2014 holte er als Kapitän der Nationalmannschaft den Weltmeistertitel in Brasilien. Mittlerweile ist Schweinsteiger als TV-Experte für die ARD aktiv. Zuletzt machte der 41-Jährige besonders mit der Trennung von Ehefrau Ana Ivanović Schlagzeilen.