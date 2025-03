Sebastian Kehl frisch verliebt – Neue Liebe mit Sport1-Moderatorin?

Sebastian Kehl, der bei Borussia Dortmund als Sportdirektor für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich ist, hat angeblich erneut seine Fühler ausgestreckt - und das, obwohl das Transferfenster seit Anfang Februar geschlossen ist. Wie die Bunte in ihrer Donnerstags-Ausgabe berichtete, soll der 45-Jährige „frisch verliebt“ sein.

Sebastian Kehl trennt sich nach 26 Jahren Partnerschaft

Die BILD hat ähnliche Vermutungen. Sie schreibt, dass sich Kehl seit mehreren Monaten mit Sport1-Moderatorin Katharina Kleinfeldt treffe. Die 31-Jährige ist unter anderem Teil der Fußball-Talkshow Doppelpass und war bei der Darts-WM in London im Einsatz. Öffentlich sind die beiden bislang nicht gemeinsam aufgetreten. Eine BILD-Nachfrage zu ihrer Beziehung lehnten beide Seiten ab.

Zuvor war Tina Krüger über 26 Jahre Kehls Partnerin. 2018 heirateten die beiden, im Sommer 2023 trennten sie sich. Laut BILD solle die Scheidung in den nächsten Wochen über die Bühne gehen. Die beiden würden weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis pflegen.

Borussia Dortmund kämpft um die Champions League

Während Krüger genauso wie der Dortmunder Sportdirektor 1980 zur Welt kam, beträgt der Altersunterschied zwischen dem dreifachen deutschen Meister und Kleinfeldt 14 Jahre. Falls sich die Vermutungen der BILD und der Bunten bewahrheiten, hat Kehl im Gegensatz zur Vorsaison nicht nur den Dortmunder Kader verjüngt.

Icon Vergrößern Die Spitzengruppe der Liga ist für den BVB aktuell weit weg. Foto: Thomas Frey, dpa (Archiv) Icon Schließen Schließen Die Spitzengruppe der Liga ist für den BVB aktuell weit weg. Foto: Thomas Frey, dpa (Archiv)

Eine glückliche Beziehung wäre für Kehl sicher eine nette Abwechslung zum sportlichen Alltag. Der BVB kämpft in dieser Saison mit schwankenden Leistungen. Zwar stehen die Schwarz-Gelben in der Champions League unter den besten acht Teams Europas, in der Bundesliga hängen sie den eigenen Erwartungen jedoch nach.

Platz elf ist bei Weitem nicht genug. Vor rund zwei Monaten entließen Kehl und Co. bereits Trainer Nuri Sahin. Unter Nachfolger Niko Kovac ist der Erfolg in der Liga bislang jedoch nicht zurückgekehrt: In den ersten sechs Spielen kassierte er vier Niederlagen.