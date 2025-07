Nach Trennung von Ana Ivanović – Schweinsteiger meldet sich zurück

Erstes Lebenszeichen nach der offiziellen Trennung: Mit einem Lächeln im Gesicht und einer kleinen Frage an seine Fans hat sich Bastian Schweinsteiger nach mehreren Tagen Funkstille auf seinem Instagram-Kanal zurückmeldet. Vor wenigen Tagen hatte der Anwalt von Ana Ivanović die Trennung der beiden ehemaligen Sportstarts öffentlich gemacht.

Schweinsteiger nach Trennung: Selfie aus Rosenheim

Der Grund: „unüberbrückbare Differenzen“. Während Ivanović alle gemeinsamen Fotos auf Instagram gelöscht hatte, meldet sich Schweinsteiger jetzt wieder in der Öffentlichkeit. Gut gelaunt präsentiert sich der frühere Bayern-Star auf Instagram an einem ganz besonderen Ort - und erntet dafür schon jetzt über 40.000 Likes.

Mit dem Text „Schee is‘ 😎 Wer weiß, welche bekannte Serie hier spielt?“, und einem Lächeln im Gesicht, postet er ein Selfie aus Rosenheim - der Heimat der Rosenheim-Cops. Und auch für ehemals „Schweini“ selbst hat die Stadt eine große Bedeutung. Geboren ganz in der Nähe in Kolbermoor spielte er sechs Jahre für den TSV 1860 Rosenheim, bis er 1998 als Jugendspieler zum FC Bayern wechselte und eine Weltkarriere begann.

Schweinsteiger meldet sich nach offizieller Trennung zurück

Seine Fans feiern den lässigen Auftritt mit Sonnenbrille und Basecap in der Rosenheimer Innenstadt „back to the roots“ und begrüßen ihn „Willkommen dahoam.“ Der Post vom Sonntag ist der Erste nach der offiziellen Trennung von Ana Ivanović. Zur Trennung hat er sich bislang nicht geäußert.

Weiter gemeinsame Bilder auf Instagram-Profil von Bastian Schweinsteiger

Auf seinem Profil sind auch weiterhin gemeinsame Bilder des einstigen Paares zu sehen. Darunter auch Fotos von gemeinsamen Terminen, Urlauben und Dates. Dem Weltmeister von 2014 folgen auf Instagram knapp 17 Millionen Menschen.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović hatten am 12. Juli 2016 in Venedig geheiratet. Im März 2018, August 2019 und Mai 2023 wurden die gemeinsamen Söhne geboren. Ana Ivanović soll mit ihren drei Kindern weiterhin auf Mallorca leben.

Informationen zu Bastian Schweinsteiger

Geboren am 1. August 1984 in Kolbermoor

Ehemaliger Fußballprofi und heutiger TV-Experte

Vereine als Profi: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire

Titel: u.a. achtfacher Deutscher Meister, siebenmaliger DFB-Pokal-Gewinner, Fußballweltmeister 2014, Champions-League-Sieger 2013

Das ist Ana Ivanović

Geboren 6. November 1987 in Belgrad (Serbien)

Ehemalige Tennisspielerin

2008: Sieg bei den French Open

Höchste Platzierung/Weltrangliste: 1

Karriereende: 2016