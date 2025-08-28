Stefan Mross nach Tod von Mutter zurück auf der Bühne

Erstmals seit dem Tod seiner Mutter wird sich Schlagerstar Stefan Mross (49) wieder seinem Publikum zeigen und die Live-Sendung «Immer wieder sonntags» an diesem Wochenende moderieren. Am Sonntag (10.00 Uhr/Das Erste) werde er die letzte Live-Sendung dieser Staffel präsentieren, teilte der SWR auf Anfrage mit.

Der Sender kündigte zudem an, dass der Traunsteiner Mross im kommenden Jahr erneut die beim Publikum beliebte Live-Show moderieren wird. Sein Vertrag werde verlängert. Die bisherigen elf Sendungen in diesem Sommer sahen nach SWR-Angaben im Schnitt 1,26 Millionen Menschen. Das habe einem durchschnittlichen Marktanteil von 16,92 Prozent entsprochen.

Seit dem Jahr 2005 moderiert der Mross die Sendung- bis auf wenige Ausgaben. So etwa in der vergangenen Woche, als Mross wegen des Todes seiner Mutter eine Pause einlegte. Für ihn sprang seine Ex-Frau Stefanie Hertel (46) ein. Auch im August 2010 ließ er eine Sendung aus - damals trauerte er um seinen Vater. Produziert wird die Show seit Jahren aus einer Freiluft-Arena im Europa-Park im südbadischen Rust.

An diesem Sonntag will Mross Stars wie die Beatrice Egli, Nicole, Inka Bause, Ronja und Maximilian Arland begrüßen.