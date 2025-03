Mit Lederhose und Bling-Bling: Schlagerstar Melissa Naschenweng kommt ins Allgäu!

Volkstümliche Klischees hat sie wohl komplett auf den Kopf gestellt: Melissa Naschenweng aus dem österreichischen Kärnten trägt auf der Bühne Glitzer und Lederhosen, singt aus voller Kraft und spielt Harmonika. Bisher hat sie vor allem österreichische Hallen und Open Airs gerockt. Nun kommt sie mit ihrer Tour „Bergbauernbuam“ neben elf anderen Shows in Deutschland auch ins Allgäu.

Mit der Tour „Bergbauernbuam“ kommt Melissa Naschweng in die Bigbox Kempten

Im Mai 2025 wird Melissa Naschenweng in der Bigbox in Kempten zu sehen sein und dort auch ihre deutschen Fans beglücken. Denn während ihr mittlerweile sechstes Studioalbum „Glück“ in Österreich auf Platz eins der Albumcharts landete, so ergatterte es auch in Deutschland einen Platz unter den Top 20.

Millionen Klicks, hunderttausende von Klickzahlen

Melissas Videos werden millionenfach geklickt, sie hat mehr als 330.000 Followerinnen und Follower auf Instagram sowie mehr als 310.000 Hörerinnen und Hörer monatlich auf Spotify. Kein Wunder - denn bereits ihr erstes Album „Wirbelwind“, das im Jahr 2019 erschien, erreichte den Goldstatus und nicht nur ein Mal hat es die Musikerin aus dem kärntnerischen Lesachtal an die Spitze der Hitlisten geschafft.

Icon Vergrößern Bei den 25. Amadeus Austrian Music Awards in Wien durfte sich Melissa Naschenweng einen Preis abholen. Insgesamt sieben Mal wurde sie mit mit dem Amadeus Music Award ausgezeichnet. Foto: IMAGO / SEPA.Media Icon Schließen Schließen Bei den 25. Amadeus Austrian Music Awards in Wien durfte sich Melissa Naschenweng einen Preis abholen. Insgesamt sieben Mal wurde sie mit mit dem Amadeus Music Award ausgezeichnet. Foto: IMAGO / SEPA.Media

Melissa Naschenweng in der Kemptener Bigbox - alle Infos zu Termin und Tickets

Nicht mehr lang, dann kommt sie nach Kempten. Am 2. Mai 2025 wird sie in Glitzer, Leder und mit ihrer Harmonika auf der Allgäuer Bühne stehen (das Konzert wurde vom 17. Oktober 2024 auf diesen Termin verschoben). Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Tickets sind unter anderem auf der Website der BigBox, auf eventim und auch bei der Vorverkaufsstelle der Allgäuer Zeitung erhältlich (Telefonnummer: 0831/2065555).

Sie kosten je nach Platz zwischen 49,50 und 89,50 Euro, wobei die sogenannten Front-of-Stage-Tickets laut einer Pressemitteilung der BigBox besonders beliebt sind. Ebenso soll es sich auch mit den „Kompliment-Tickets“ verhalten, die den Original-Bergbauernbuam-Tour-Pass beinhalten. Für Kinder und ihre Eltern gibt es außerdem Tickets für einen extra abgesperrten Bereich direkt vor der Bühne.

