Schick durch den Herbst 2025: Das sind die Modetrends für die kalte Jahreszeit

Der Sommer verabschiedet sich allmählich und der Herbst rückt immer näher. Zeit also für andere Kleidung. Viele Modedesigner haben bereits ihre Herbstkollektionen auf den Laufstegen der Welt präsentiert. Dabei kristallisieren sich die Modetrends für diesen Herbst heraus. Hier die Top-Trends im Überblick.

Modetrend im Herbst 2025: Power Dressing fürs Büro

Power Dressing ist ein Modestil, den man vor allem im Büro sieht, doch dieses Jahr kann man den eleganten Stil auch in der Freizeit tragen. Blazer, Bleistiftröcke und Hosenanzüge sind zeitlos und auch in diesem Herbst wieder präsent. Designer setzen vor allem auf graue Oversize-Blazer, Bleistiftröcke und Nadelstreifenanzüge. Der Style verbindet Professionalität mit Selbstbewusstsein und persönlichem Ausdruck.

Modetrend Herbst 2025: Dark Boho

Der Boho-Stil wird eher mit dem Sommer verbunden, doch in diesem Jahr taucht der Stil als Dark Boho auch in den Herbstkollektionen von großen Marken wie Dior oder Alexander McQueen auf. Dabei setzt man eher auf den dunklen Touch. Die für den Stil typischen Maxiröcke, transparenten Blusen und Fransenwesten werden dabei vor allem in schwarz getragen.

Modetrend Herbst 2025: Denim-Style

Die Bluejeans ist zeitlos und auch in diesem Herbst der Renner. Dabei liegen vor allem Jeans mit Verzierungen im Trend. Designer wie Chanel, Versace und Dolce&Gabana setzen auf die „Statement Denim“. Die Hosen werden dabei kunstvoll mit Perlen, Straßsteinen oder Nieten verziert. Doch auch komplette Jeans-Outfits sind in diesem Herbst und Winter angesagt.

Modetrend Herbst 2025: Es wird romantisch

Herbstzeit ist Kuschelzeit mit dem oder der Liebsten. Doch auch Singles müssen diesen Herbst nicht auf Romantik verzichten - zumindest was die Mode betrifft. Dieses Jahr liegen nämlich Blusen mit Rüschen und Spitze, Kleider mit Rosen-Print oder auch Röcke mit transparenten Elementen im Trend.

Modetrend Herbst 2025: Leder-Look

Ähnlich wie Jeans ist auch Leder nicht aus der Mode wegzudenken. Doch während im letzten Jahr vor allem der Rock and Roll-Stil im Trend lag, setzt dieses Jahr die Modeindustrie auf elegante Schnitte. So gibt es Jacken, Mäntel, lange Röcke und Hosen in glänzendem Leder. Dabei fällt auf, dass vor allem braunes (Kunst-)Leder dieses Jahr angesagt ist.

Die Schuhtrends im Herbst 2025

Im Hinblick auf Schuhtrends ändert sich nicht wirklich viel. Overknee-Stiefel liegen auch dieses Jahr im Trend. Sie sind elegant und passen sowohl zu Röcken als auch zu Hosen. Auch „Slouchy-Boots“ sind dieses Jahr angesagt. Die Stoffe dieser Stiefel sind gefaltet, was ihnen eine zerknautschte Optik verleiht. Die Stiefel wirken am besten zu Strumpfhosen oder Kniestrümpfen.

Auch Sneaker dürfen diesen Herbst nicht fehlen. Dieses Jahr steht die Farbe der Sportschuhe im Fokus. Vor allem Bordeaux, Schwarz-Weiß und Leo-Print sind angesagt. Ein anderer Schuh feiert derweil diesen Herbst ein Revival. Mary Janes sind bekannt für ihre Riemchen und runde Zehenkappe. Die eleganten Schuhe gibt es sowohl als Pumps als auch als Ballerina.

Welche Farben sind diesen Herbst angesagt?

Herbst und Winter sind bekanntermaßen die dunklen Jahreszeiten. Das muss aber nicht auf die Farbpalette in der Mode zutreffen. Laut dem Branchenmagazin „Instyle“ sind diesen Herbst Farben wie Braun, Rot und Hellgelb im Trend. Neu ist dagegen die Farbe „Greige“, ein Mix aus Beige und Grau. Diese Farbnuance ist charakteristisch für die sogenannte „Old Money“-Ästhetik. Dadurch sollen Kleidung und Accessoires luxuriöser wirken.