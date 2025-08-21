Cumberbatch und Colman: Ehedrama bedrohte ihre Freundschaft

Benedict Cumberbatch (49) und Olivia Colman (51) sorgten sich beim Dreh der Scheidungskomödie «Die Rosenschlacht», die nun ins Kino kommt, um ihre langjährige Freundschaft. Er sei «leicht traumatisiert» worden, sagte Cumberbatch der Deutschen Presse-Agentur scherzend. Anfangs hätten sie viel Spaß gehabt. «Doch dann wurde es ziemlich düster.»

Colman bestätigte: «Ich habe Dinge nach ihm geworfen und ihn mit allen möglichen Worten beschimpft und er meinte: "Können wir bitte einfach mal checken, ob zwischen uns noch alles in Ordnung ist?"».

Cumberbatch («Doctor Strange») und Colman («The Crown») spielen ein Paar, dessen glückliches Familienleben aus der Bahn gerät, als Theo beruflich in eine Krise gerät und seine Ehefrau Ivy dagegen voll durchstartet.

Streit bis die Fetzen fliegen

Am Ende fliegen die Fetzen - was die beiden britischen Schauspieler aber auch genossen. «Es ist immer schön, wenn man mal alles rauslassen kann und sich schlecht benehmen darf», findet Cumberbatch.

Colman stimmt zu: «Das hat auch eine reinigende Wirkung!» Selbst den Tränen am Filmset kann sie etwas abgewinnen. «Wenn ihr alle einen Tag damit verbringen könntet, einfach nur zu weinen und dafür bezahlt zu werden, würdet ihr euch am nächsten Tag einfach großartig fühlen.»

Vorsicht und Danke sagen

Doch wie lässt sich eine Beziehung durch das Auf und Ab des Alltags retten? Auch dafür haben die beiden Stars Tipps. «Achtet gegenseitig auf euch, seid nett zueinander und bedankt euch beim Anderen», rät Colman. Schließlich leiste in einer Beziehung jeder wichtige und wertvolle Arbeit.

Cumberbatch verweist auf Phasen, in denen es Umbrüche im Familienalltag gibt: «Da müsst ihr besonders gut aufpassen und vorsichtig sein.»

«Die Rosenschlacht» startet am 28. August im Kino. Die Mischung aus Komödie und Drama ist eine Neuverfilmung des Stoffs aus dem Klassikers «Der Rosenkrieg» (1989) mit Michael Douglas und Kathleen Turner.