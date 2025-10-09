Theater-Ikone Dench: «Shakespeare ist wie mein Herzschlag»

Die britische Schauspielerin Judi Dench wird nach eigener Aussage vergesslich und kann kaum noch sehen - allerdings noch ganze Shakespeare-Stücke auswendig aufsagen. «Ich weiß nicht mehr, was letzte Woche war oder was ich in zwei Tagen machen werde, aber ich könnte Sie hier festhalten und den ganzen "Sommernachtstraum", "Maß für Maß" und "Was ihr wollt" aufsagen», sagte die 90-Jährige der «Zeit».

Dench berichtete zudem über ihre schwindende Sehkraft. «Wenn ich nun noch auftrete, werden mir helle Matten ausgelegt, damit ich weiß, wo ich stehen soll.»

«Shakespeare ist wie mein Herzschlag»

Judi Dench zählt zu den renommiertesten und beliebtesten Schauspielern Großbritanniens. Als Chefin von James Bond wurde die Britin zudem einem breiten internationalen Kinopublikum bekannt. Für ihre Nebenrolle als Königin Elizabeth I. in «Shakespeare In Love» erhielt sie 1999 einen Oscar.

In Kürze erscheint Denchs Buch, in dem sie von ihren Lebenserinnerungen an den Dichter Shakespeare berichtet. «Diese Zeilen sind in meine Mitte hineingebohrt. Shakespeare ist wie mein Herzschlag, er wird mich nie verlassen.»