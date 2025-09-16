Hollywood-Legende Redford tot: Seine fünf wichtigsten Filme

Als Schauspieler, Regisseur und Festival-Gründer prägte Robert Redford jahrzehntelang die Filmwelt. Ein Überblick über fünf Meilensteine seiner Karriere:

1. «Zwei Banditen» (1969)

Die Western-Komödie (im Original «Butch Cassidy and the Sundance Kid») verhalf Redford zum weltweiten Durchbruch. Gemeinsam mit Paul Newman raubte er Eisenbahnen und Banken aus - und spielte sich als charmanter Ganove in die Herzen von Millionen Fans.

2. «Der große Gatsby» (1974)

Die Rolle des Jay Gatsby gilt als eine der US-Paraderollen - und sie etablierte Redford endgültig als einen der ganz Großen in Hollywood. Der gleichnamige Roman von F. Scott Fitzgerald wurde vielfach verfilmt, diese Verfilmung gilt bis heute als eine der besten.

3. «Eine ganz normale Familie» (1980)

Das Regie-Debüt von Redford, mit dem er auch seinen ersten Oscar einsammelte. Der Film, der auf dem gleichnamigen Roman der US-Autorin Judith Guest basiert, handelt von einer wohlhabenden Familie in einem Vorort von Chicago, deren Leben von einem Trauerfall überschattet wird.

4. «Jenseits von Afrika» (1985)

An der Seite von Meryl Streep spielte sich Redford in diesem Film endgültig in die Herzen von Millionen vor allem weiblicher Fans auf der ganzen Welt. Streep spielt in diesem Karen Blixen, die aus Europa stammt, sich in Afrika eine Existenz aufbauen will und sich dann in den Adligen Denys Finch Hatton, gespielt von Redford, verliebt. Spätestens wenn Redford Streep die Haare wäscht fangen seine Fans an zu schmachten.

5. «All Is Lost» (2013)

Zum Ende seiner Karriere hin nahm Redford seine wohl intensivste Rolle an: Ganz alleine, im Schiffbruch.