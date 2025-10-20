Limp Bizkit trauert um Bassisten Sam Rivers

Vor 31 Jahren half Limp Bizkit, das Nu-Metal-Genre zu etablieren. Ende November steht eine Lateinamerika Tour auf dem Programm. Jetzt haben die Rockstars um Frontmann Fred Durst mit einem Trauerfall zu kämpfen. Gründungsmitglied Sam Rivers starb mit nur 48 Jahren.

„Unser Bruder, unser Bandmitglied, unser Herzschlag“

In einem Instagram-Post betrauert die Band ihren verstorbenen Bassisten: „Heute haben wir unseren Bruder verloren. Unser Bandmitglied. Unseren Herzschlag. Er war ein einmaliger Mensch. Eine wahre Legende unter den Legenden.“

Neue Leber nach Alkoholabhängigkeit

2015 verließ Sam Rivers für kurze Zeit die Band. In einem Interview gab er als Grund an, wegen seiner Alkoholabhängigkeit eine neue Leber bekommen zu haben. Ob diese Umstände etwas mit seinem frühen Tod zu tun haben, ist unklar.