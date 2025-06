TV-Ausstrahlung verschoben: Darum gibt es heute keine neue „Bachelors“-Folge

Fans der RTL-Kuppelshow „Die Bachelors“ müssen sich noch etwas gedulden, wenn sie wissen wollen, was in Folge 2 passiert. Zumindest die ohne RTL+-Abo. Denn während die zweite Folge schon seit letzter Woche beim Streamingdienst abrufbar ist, verschiebt sich die TV-Ausstrahlung um eine Woche.

Quizshow statt rote Rosen auf RTL

Offiziell heißt es von RTL, dass „Die Bachelors“ aus programmlichen Gründen pausieren müssen. Die TV-Ausstrahlung wird auf den 2. Juli verschoben. Als Ersatz läuft heute Abend eine Wiederholung der Quizshow „Splash“. Auf das Angebot von RTL+ hat die Programmänderung jedoch keinen Einfluss.

Wegen Pause: Das sind die neuen Sendetermine von „Die Bachelors“

Die aktuellen „Bachelors“-Folgen stehen bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf dem Streamingdienst zum Abruf bereit. Die TV-Ausstrahlung erfolgt dann jeweils Mittwochs ab 20.15 Uhr. Wegen der Pause verschieben sich nun einige Sendetermine auch das Finale findet eine Woche später statt. Hier ein Überblick:

Folge 2: Mittwoch 2. Juli 2025, um 20:15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 9. Juli 2025, um 20:15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 16. Juli 2025, um 20:15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 23. Juli 2025, um 20:15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 30. Juli 2025, um 20:15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 6. August 2025, um 20:15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 13. August 2025, um 20:15 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 20. August 2025, um 20:15 Uhr

Folge 10 (Finale und Wiedersehen): Mittwoch, 27. August 2025, um 20:15 Uhr

„Die Bachelors“ 2025: Das passiert in Folge 2

In der zweiten Folge von „Die Bachelors“ reisen Felix und Martin mit den verbliebenen 22 Kandidatinnen nach Südafrika. Dort schippern die attraktiven Single-Männer mit zehn Auserwählten auf einem Katamaran über das Wasser. Die perfekte Gelegenheit um sich in Einzelgesprächen näher zu kommen. Bei den Einzeldates geht es dagegen hoch hinaus.

Zu den Zuschauern gehören auch das letztjährige Bachelor-Paar Dennis Gries und Katja Geretschuchin. Bereits die erste Folge weckt bei dem Allgäuer und seiner Herzensdame nostalgische Gefühle.

Keine neue „Bachelors“-Folge heute - Wegen zu starker Konkurrenz?

Die Gründe für die kurzfristige Programmänderung könnte das Programm der Konkurrenz sein. Sat.1 überträgt zur Prime Time das Halbfinale der U21-EM in dem Deutschland gegen England antritt. Bei ProSieben dreht sich heute auch alles um Fußball. Der Sender zeigt zur gleichen Zeit die Partie zwischen Borussia Dortmund und Ulsan HD FC der Club-EM in den USA. Die Club-EM ist ein neu eingeführter Fußball-Wettkampf, an dem auch der FC Bayern teilnimmt.