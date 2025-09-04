König Willem-Alexander besucht Münster

Hoher Besuch für die Uni Münster: Der niederländische König Willem-Alexander kommt am 25. September zu Gesprächen mit Studierenden und Mitarbeitern zu Besuch, wie die Hochschule ankündigte.

Der König schaut sich das «Haus der Niederlande» an, das seit 1995 das Zentrum für Niederlande-Studien, das Institut für niederländische Philologie und eine Bibliothek mit der bundesweit größten Sammlung niederländischer Literatur beherbergt. Bei den Gesprächen vor Ort soll es um Perspektiven für das deutsch-niederländische Verhältnis gehen.

Das Staatsoberhaupt wird von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) begleitet. Geplant ist ein Besuch der Ausstellung «Niederlande in 3D» über die Zusammenarbeit in der Grenzregion mit Fokus auf Sprache, Europa, Politik, Literatur und Wirtschaft.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt den König anschließend im Schloss Wilkinghege in Münster zu einem Mittagessen. Danach geht der Besuch beim Hauptquartier des 1. Deutsch-Niederländischen Armeekorps in Münster weiter.