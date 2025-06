Erstes Deutschlandkonzert von Roxette mit neuer Sängerin

Gut fünf Jahre nach dem Tod von Roxette-Frontfrau Marie Fredriksson kommt ihr musikalischer Partner Per Gessle erstmals mit neuer Sängerin wieder nach Deutschland. Auf dem Münchner Tollwood-Festival wollen die beiden am Montag (19.00 Uhr) das Erbe von Roxette mit Hits wie «The Look», «Joyride» oder «It must have been love» am Leben erhalten.

Auf der Bühne wird dabei neben Gessle und der Roxette-Band die Schwedin Lena Philipsson (59) stehen, die in ihrem Heimatland seit Jahrzehnten als Musikerin erfolgreich ist. Ihm gehe es um das riesige Bündel aus Musik und Texten, das er in mehr als 30 Jahren geschrieben habe und das er wiederbeleben wolle, erläutert Gessle immer wieder seine Entscheidung, nun mit Philipsson als Roxette aufzutreten. «Ich gründe kein neues Duo. Marie wird immer unersetzbar bleiben.»

Weitere Auftritte in Deutschland geplant

Das Konzept scheint aufzugehen, wie begeisterte Reaktionen auf die erste Etappe der aktuellen Tournee zeigen, die im Februar in Südafrika begann und Roxette im Anschluss nach Australien führte. Auch in Deutschland sind weitere Auftritte geplant: im November in Leipzig, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und Nürnberg.

Roxette hatten ab 1989 viele Jahre lang die Charts dominiert und gehörten mit weltweit mehr als 80 Millionen verkauften Platten zu den erfolgreichsten Popmusikbands der 1990er Jahre. Das letzte Konzert in der Original-Besetzung fand jedoch 2016 statt, Marie Fredriksson starb Ende 2019 an den Folgen ihrer jahrelangen Krebserkrankung.

Sie waren ein eingeschworenes Team und wurden weltweit gefeiert: Marie Fredriksson und Per Gessle. (Archivbild) Foto: Frank Leonhardt/dpa