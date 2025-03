Rosenstolz-Sängerin AnNa R. ist tot - So rührend verabschiedet sich ihr Band-Kollege Peter Plate

Auf dem offiziellen Instagram-Account von AnNa R., die mit bürgerlichem Namen Andrea Neuenhofen (geborene Rosenbaum) hieß, wurde am heutigen Montag die Todesnachricht veröffentlicht. Ihr Management bestätigte den Tod gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). Neben dem Text wurde ein Schwarz-weiß-Foto der Sängerin gepostet. „Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und „König:in“ schockiert und verwirrt uns zutiefst“, heißt es in dem Text.

Musikalische Erfolge mit „Rosenstolz“

1991 gründete Neuenhofen gemeinsam mit dem Songwriter und Sänger Peter Plate das Duo „Rosenstolz“. Die beiden präsentierten meist auf Deutsch gesungene Lieder, die eine Mischung aus Rock, Pop und Chanson waren. Der große Durchbruch gelang Neuenhofen und Plate im Jahr 2004 mit „Liebe ist alles“. 2008 steuerte Rosenstolz mit „Gib mir Sonne“ den Titelsong zur Sat.1-Telenovela „Anna und die Liebe“ bei. Im Verlauf ihrer Geschichte hatte das Duo außerdem zahlreiche Nummer-eins-Alben.

Auch politisch bezog das Duo in seinen Songs Stellung, so beispielsweise bei dem Thema Homosexualität. Im Dezember 2012 trennte sich dann das Duo. Doch auch nach der Trennung machte AnNa R. weiter Musik. Über ihr Privatleben ist relativ wenig bekannt. AnNa R. war seit 2002 mit dem Produzenten und Regisseur Nilo Neuenhofen verheiratet. Neuenhofen soll laut einem Bericht der „Bild“ zwei Jahre zuvor gestorben sein.

„Eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen“

Auf den Instagram-Post reagierten die Follower erschüttert. Viele drücken ihr Beileid aus, doch einige beschäftigen sich auch mit der Frage, was passiert ist und wie AnNa R. gestorben ist. Darauf wird im Nachruf kein Bezug genommen, es wurde nur mitgeteilt, dass sie in Berlin gestorben sei. In dem Post wird vor allem AnNa R.s Einfluss in der deutschen Musik geehrt: „Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern blieb sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen.“ Laut Informationen der „Bild“ soll AnNa R. allein in ihrer Wohnung gestorben sein.

Peter Plate verabschiedet sich von AnNa R.

Peter Plate hat nun ebenfalls auf den plötzlichen Tod seiner Bandkollegin reagiert. Auf Facebook veröffentlichte der Sänger und Songwriter einen langen Nachruf. Er erzählt von dem ersten Abend, den er und AnNa R. gemeinsam verbracht hatten.

Noch in derselben Nacht hätten beide ihren ersten gemeinsamen Song aufgenommen. Plate war „hingerissen“ von AnNa R.s Stimme, ihre Art zu singen und ihre Gabe jedes ihrer Lieder „in die schönsten Farben zu hüllen.“ Plate erzählt auch von der innigen Beziehung, die beide verband: „Wir haben uns immer als Geschwister gesehen. Was für fantastische Zeiten wir hatten!“ Am Schluss des Posts bedankt sich Plate bei AnNa R. und schreibt „Ich werde dich jede Sekunde vermissen.“