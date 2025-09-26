Logo all-in.de
Ricarda Lang hat einen Uni-Abschluss - so verspottete Markus Söder sie einst

Politikerin feiert

Grünen-Politikerin Ricarda Lang hat jetzt einen Uni-Abschluss!

Markus Söder hatte einst gespottet, sein Hund sei besser ausgebildet als die Grünen-Politikerin. Der CSU-Chef brauche neue Witze, kontert diese nun charmant.
Von dpa/Redaktion all-in.de
    Ricarda Lang hat jetzt einen Uni-Abschluss in Jura. (Archivbild)
    Ricarda Lang hat jetzt einen Uni-Abschluss in Jura. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa

    Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang hat nun einen Studienabschluss in Jura. Das teilte die ehemalige Bundesvorsitzende auf ihrem Instagram-Konto mit.

    Ricarda Lang feiert Uni-Abschluss

    Zu ihrer Nachricht postete die 31-Jährige ein Foto von sich, auf dem sie mit strahlendem Lächeln und Blume in der Hand vor der Berliner Humboldt-Universität posiert. Unter ihrem Namen im Insta-Konto steht der Titel „Bachelor of Laws“:

    Ricarda Lang vs. Markus Söder

    Mit ihrem neuen Titel will die Grüne wohl auch ihre Spötter zum Schweigen bringen. Lang postete später einen Video-Clip, in dem CSU-Chef Markus Söder in einer Rede über sie sagt: „Was unterscheidet meinen Hund Molly von Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung.“ Darauf reagierte Lang nun ihrerseits mit einem müden Lächeln und einem Augenzwinkern. „Get new jokes (Denk Dir neue Witze aus)“, sagt sie in Richtung Söder in einem aktuellen Video.

    Laut einem Bericht der Bild will Lang nun noch einen Master-Studiengang an der Fernuniversität Hagen absolvieren. „Dadurch bin ich in meiner zukünftigen Berufsplanung weniger abhängig von der Politik“, sagte sie der Zeitung.

