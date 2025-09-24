Ricarda Lang hat jetzt einen Uni-Abschluss! Grünen-Politikerin ist seit 2021 im Bundestag

Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang hat nun einen Studienabschluss in Jura. Das teilte die ehemalige Bundesvorsitzende auf ihrem Instagram-Konto mit.

Ricarda Lang feiert Uni-Abschluss

Zu ihrer Nachricht postete die 31-Jährige ein Foto von sich, auf dem sie mit strahlendem Lächeln und Blume in der Hand vor der Berliner Humboldt-Universität posiert. Unter ihrem Namen im Insta-Konto steht der Titel «Bachelor of Laws»:

Ricarda Lang vs. Markus Söder

Mit ihrem neuen Titel will die Grüne wohl auch ihre Spötter zum Schweigen bringen. Lang postete später einen Video-Clip, in dem CSU-Chef Markus Söder in einer Rede über sie sagt: «Was unterscheidet meinen Hund Molly von Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung.» Darauf reagierte Lang nun ihrerseits mit einem müden Lächeln und einem Augenzwinkern. «Get new jokes (Denk Dir neue Witze aus)», sagt sie in Richtung Söder in einem aktuellen Video.

Laut einem Bericht der «Bild» will Lang nun noch einen Master-Studiengang an der Fernuni Hagen absolvieren. «Dadurch bin ich in meiner zukünftigen Berufsplanung weniger abhängig von der Politik», sagte sie der Zeitung.