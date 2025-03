Ehe-Aus bei ehemaligem Immobilien-König René Benko: Natalie will die Scheidung!

Nathalie Benko, die Frau des einstigen Immobilien-Milliardärs René Benko, soll die Scheidung eingereicht haben. Das berichten das Online-Portal oe24 und weitere Medien einstimmig.

Trennung nach 15 Jahren: Nathalie Benko reichte wohl Scheidung ein

Nach der Pleite seiner Signa-Gruppe sitzt der österreichische Unternehmer René Benko seit Januar in Untersuchungshaft. Über eine Trennung wurde schon länger spekuliert. Nun möchte sich seine Frau wohl scheiden lassen. „Sie will sich und ihrer Familie das nicht mehr antun und einen Schlussstrich ziehen“, zitiert oe24 einen engen Freund der Familie.

Das Paar ist seit 2010 verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Aus einer früheren Ehe hat der 47-Jährige eine Tochter.

Das ist René Benko

René Benko zählte einst zu den reichsten Männern Österreichs. Der Innsbrucker baute ein milliardenschweres Immobilien-Imperium auf und gründete die Signa Holding GmbH. Der Gruppe gehörten unter anderem das Luxuskaufhaus KaDeWe in Berlin sowie die Warenhaus-Kette Galeria-Karstadt-Kaufhof.

Steigende Zinsen, Energiepreise und Baukosten hatten das Firmengeflecht zum Einsturz gebracht. Das Unternehmen meldete Insolvenz an. Nach Angaben des Insolvenzverwalters summieren sich die Forderungen der Gläubiger an Benko auf etwa 2,4 Milliarden Euro. Im März 2024 beantragte Benko Privatinsolvenz.

Ermittlungen gegen René Benko

Nicht nur finanziell ging es René Benko an den Kragen: In Österreich laufen mehrere Verfahren gegen ihn. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Rahmen eines Insolvenzverfahrens Vermögenswerte gegenüber Gläubigern und Behörden verheimlicht zu haben.

Im Januar 2025 nahmen Ermittler René Benko wegen „Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr“ in der Familien-Villa in Innsbruck fest. Er sitzt seitdem in Wien in Untersuchungshaft.

Auch in Deutschland, Italien und Liechtenstein laufen mehrere Ermittlungen, unter anderem wegen mutmaßlichen Betrugs, Untreue und Bankrotts. Sein Anwalt hat die Vorwürfe bestritten. (mit dpa)

