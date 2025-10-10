Reality-Star Kevin Njie auf Bali verschwunden: Ex-Freundin Emely Hüffer in großer Sorge

Große Sorge um Reality-TV-Darsteller Kevin Njie. Der „Are You the One?“-Star ist auf Bali verschwunden. Medienberichten zufolge sollen sämtliche Social-Media-Accounts gelöscht worden sein. Seine Ex-Freundin Emely „Emskopf“ Hüffer richtet sich mit einem verzweifelten Appell an ihre Instagram-Community.

Verzweifelter Aufruf auf Instagram

In ihrer Instagram-Story teilt Hüffer ein Bild von Njie mit dem Aufruf: „Wir suchen Kevin Njie. Bitte jeder, der eine Info hat oder ihn auf Bali zuletzt gesehen hat, sofort melden. Es steht ein sehr schlimmer Verdacht aus und wir brauchen jede Information, die es gibt über seinen letzten Standort oder wer was von ihm gehört hat.“ Dazu verlinkt sie auf die Berliner Polizei.

Kevin Nije war wegen Boxkampf-Training auf Bali

Hüffer und Njie lernten sich in der Netflix-Show „Too hot too handle“ kennen und wurden kurze Zeit später Eltern eines Sohnes. 2024 trennte sich das Paar. Njie ist laut Medienberichten auf Bali, um für den Boxkampf „Fame Fighting“ zu trainieren. Wegen einer Verletzung konnte er jedoch nicht antreten und schied aus.

Emely „Emskopf“ Hüffer sagt Podcast ab

Emely Hüffer, auch bekannt als „Emskopf“, ist eine bekannte Influencerin und Reality-TV-Darstellerin. Nebenzu arbeitet sie als Podcasterin. Ihren für den 11. Oktober geplanten Podcast musste sie jedoch aufgrund der aktuellen Umstände nun absagen, wie sie weiter in ihrer Instagram-Story verkündet.