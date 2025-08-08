Jung und Alt: Die Kandidaten für das «Sommerhaus der Stars»

Zum zehnten Mal schickt der Sender RTL Promi-Paare ins «Sommerhaus der Stars» in Bocholt im Münsterland. Zu den Kandidaten gehört Hanka Rackwitz (56), die langjährige Erfahrung mit Reality-Formaten hat. Begleitet wird sie von ihrem «Seelenverwandten» Pierre (54), wie RTL in Köln mitteilte. Die Jubiläumsstaffel der Reality-Show startet am Dienstag, 16. September um 20.15 Uhr. Eine Woche vorab sind die elf neuen Folgen den Angaben zufolge schon online bei RTL+ zu sehen.

In das «Sommerhaus der Stars» ziehen auch jüngere Paare ein. Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) haben laut RTL schon an diversen Reality-Formaten teilgenommen und «kennen das Business». Die Liebe von Ryan Wöhrl (23) und Lina (24) habe bei Instagram begonnen. Das junge Paar wolle bei seinem ersten gemeinsamen TV-Auftritt den Sieg erringen, hieß es.

Seit gut 25 Jahren sind dagegen Schauspieler Jochen Horst (63, «Balko», «Traumschiff») und Ehefrau Tina zusammen, die ebenfalls zu den Kandidaten zählen. Im vergangenen Jahr haben Sam Dylan und Rafi Rachek die RTL-Show gewonnen. Das queere Paar («Bachelor in Paradise») konnte ein Preisgeld von 50.000 Euro einstreichen.

In diesem Jahr versuchen das zudem Hot Banditoz-Sänger Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, die Reality-Paare Tara Tabitha und Dennis Lodi, Pascal Zadow und Luise Matejczyk, Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart sowie Sarah Joelle Jahnel und Ersin. Zu den Kandidaten zählen auch Influencerin Edda und ihr Freund Michael.