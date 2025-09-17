Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Unterhaltung
Icon Pfeil nach unten

Rapperin Cardi B erwartet ihr viertes Kind mit ihrem Freund Stefon Diggs

Mit Stefon Diggs

Rap-Superstar erneut schwanger: Cardi B erwartet ihr viertes Kind!

Mit neuem Album und Tour feiert Cardi B gerade Erfolge. Und auch privat gibt es Grund zur Freude, wie die Musikerin verrät.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Cardi B ist erneut schwanger. (Archivbild)
    Cardi B ist erneut schwanger. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa

    Rap-Superstar und Dreifach-Mama Cardi B (32) ist erneut schwanger. «Ich erwarte ein Baby mit meinem Freund Stefon Diggs», sagte die Musikerin in einem Interview des US-Senders CBS.

    «Ich freue mich. Ich bin glücklich. Meine Situation fühlt sehr gut an. Ich fühle mich stark, sehr stark, dass ich all diese Arbeit machen kann - und all diese Arbeit machen kann, während ich ein Baby kreiere.»

    Cardi B veröffentlicht ein neues Album

    Die Rapperin bringt gerade ein neues Album heraus und hat für das kommende Frühjahr schon eine Tour angesetzt.

    Aus ihrer früheren Beziehung mit dem Rapper Offset hat Cardi B bereits drei Kinder. Der Football-Profi Diggs, mit dem die Musikerin seit etwa einem Jahr zusammen ist, hat bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung.

    Rap-Superstar Cardi B spricht zudem von einem Auftritt beim Super Bowl - zu dem sie bereits einmal Nein gesagt hat. Kürzlich wurde die Rapperin vom Vorwurf der Körperverletzung von einer Jury freigesprochen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden