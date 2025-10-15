Rätselhaftes Verschwinden von Reality-TV-Star Kevin Njie - War das der Grund?

Am vergangenen Freitag versetzte ein verzweifelter Aufruf von Emely „Emskopf“ Hüffer die Instagram-Gemeinde in Aufruhr. Der „Are you the One?“-Star Kevin Njie war auf Bali verschwunden. Glücklicherweise tauchte er am Wochenende wieder wohlbehalten auf. Doch warum war Njie verschwunden? Steckt etwa ein mystisches Ritual dahinter?

Kevin Njie fast eine Woche unauffindbar

Wie „Promiflash“ unter Berufung auf die Bild berichtet, ist Kevin Njie nach seinem mysteriösen Verschwinden in der Nacht von Samstag, 11. Oktober auf Sonntag, 12. Oktober in einem Hotel in Legian wieder aufgetaucht. Der 29-Jährige soll lebendig, aber erschöpft gefunden worden sein. Zuvor hatte der Reality-TV-Star seinen Instagram-Account deaktiviert und war fast eine Woche spurlos verschwunden. Seine Ex-Freundin Emely „Emskopf“ Hüffer war so in Sorge, dass sie einen Suchaufruf auf Instagram startete. Berichten zufolge soll Njie an einem sogenannten „Ayahuasca-Ritual“ teilgenommen haben, wie die Bild erfahren haben will.

War „Ayahuasca-Ritual“ für Verschwinden verantwortlich?

„Promiflash“ zufolge hatten mehrere Einheimische gegenüber der Bild berichtet, dass Kevin Njie an so einem Ritual teilgenommen haben soll. Beim aus Südamerika stammenden „Ayahuasca-Ritual“ wird ein Sud aus halluzinogenen Pflanzen eingenommen. Das Ritual ist für seine starken Rauschzustände bekannt, die im schlimmsten Fall Realitätsverlust, seelische Zusammenbrüche oder Panikattacken auslösen können.

Rätselraten um Verschwinden: Kevin Njie schweigt

Kevin Njie schweigt zu den Vermutungen. Sein Management veröffentlichte vor drei Tagen ein Statement auf Instagram, indem das Team um Verständnis und Zurückhaltung bat. Das Management stellte außerdem klar, dass Kevin Njies Verschwinden keinen kriminellen Hintergrund hatte und keinerlei Gefahr für andere bestanden hätte.