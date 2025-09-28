Bestsellerautorin Stahl will nur noch ein Buch schreiben

Die Bestsellerautorin Stefanie Stahl will aller Voraussicht nach nur noch ein einziges Buch schreiben. «Da komme ich noch mal richtig auf den Punkt. Das kann ich gut. Und das war es dann für mich mit dem Bücherschreiben», sagte Stahl der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (NOZ).

Die Psychologin stand mit ihrem 2015 erschienenen psychologischen Ratgeber «Das Kind in dir muss Heimat finden» von 2017 bis 2024 durchgehend auf Platz eins der «Spiegel»-Jahresbestseller-Liste. Das Buch wurde millionenfach verkauft.

Keine Spin-offs vom «Kind in dir»

Sie sei kein Fan von Fortsetzungen und Spin-offs, sagte Stahl der NOZ. «Deswegen ist es auch bei "Das Kind in dir muss Heimat finden" geblieben. "Das Kind in dir muss Arbeit finden, das Kind in dir muss Liebe finden, das Kind in dir muss bla, bla, bla" – nach diesem Muster hätte man 1000 weitere Bücher schreiben können und ich wollte kein einziges davon machen.»

Sie wolle nun noch ein Essaybuch mit Aufsätzen zu ganz unterschiedlichen psychologischen Themen schreiben, die sie spannend fände, die aber kein ganzes Buch ausfüllten – «und das wird dann wahrscheinlich auch mein letztes sein», so Stahl.