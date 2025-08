Verhandlung noch diesen Monat: Prozesstermin von Jimi Blue Ochsenknecht steht fest

In nur wenigen Wochen entscheidet sich, ob Jimi Blue Ochsenknecht ins Gefängnis muss. Der Sohn von Uwe Ochsenknecht und seiner Ex-Frau Natascha wird in Österreich Betrug vorgeworfen. Jetzt wurde der Prozesstermin bekannt gegeben.

So bald steht Jimi Blue Ochsenknecht in Österreich vor Gericht

Wie unter anderem die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet, soll Ochsenknecht am 22. August der Prozess in Innsbruck gemacht werden. Das Gericht soll demnach ein Eilverfahren angesetzt haben. Für die Verhandlung wurde nur eine Stunde eingeplant. Im Fall einer Verurteilung droht dem Schauspieler eine Geldstrafe, im schlimmsten Fall jedoch drei Jahre Gefängnis.

Verhaftung wegen nicht bezahlter Hotelrechnung

Jimi Blue Ochsenknecht war im Juni in die Schlagzeilen geraten, als er am Hamburger Flughafen verhaftet wurde. Die österreichische Staatsanwaltschaft wirft dem Schauspieler vor, eine Hotelrechnung aus dem Jahr 2021 über 14.000 Euro nicht bezahlt zu haben. Deshalb wurde per internationalem Haftbefehl nach Jimi Blue gesucht. Die Hotelschulden sollen mittlerweile beglichen worden sein, wie der Hotelbesitzer und Ochsenknechts Management gegenüber der Presse bestätigt haben. Dennoch muss sich der Sohn von Uwe Ochsenknecht vor Gericht verantworten.

Jimi Blue Ochsenknecht räumt Vorwürfe ein

Nach seiner Verhaftung wurde Ochsenknecht nach Österreich ausgeliefert. Gegenüber einer Haftrichterin hatte er die Vorwürfe eingeräumt. Zum Tatverdacht selbst will sich der Schauspieler allerdings nicht äußern. Der 33-Jährige wurde inzwischen gegen eine Kaution freigelassen, er musste allerdings seinen Reisepass abgeben und darf bis zum Prozess Österreich nicht verlassen. Laut Medienberichten soll Jimi Blue Ochsenknecht bei seiner Schwester Cheyenne untergekommen sein. Die 25-Jährige lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Graz.