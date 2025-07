Glamouröser Auftritt nach Krebserkrankung: Prinzessin Kate begeistert bei Staatsbankett

Elegante rote Robe, blaue Schärpe und Krone - so trat Prinzessin Kate am Dienstag beim Staatsbankett für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf Schloss Windsor auf. Ein derart glamouröser Auftritt war in letzter Zeit eine Seltenheit, wegen ihrer Krebserkrankung musste Kate eine Zwangspause einlegen.

Es ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass Kate wieder an einem Staatsbankett teilnimmt. 2024 hatte die 43-Jährige die Welt mit ihrer Krebsdiagnose schockiert. Danach begann die Ehefrau von Prinz William mit ihrer Krebsbehandlung, die mittlerweile abgeschlossen ist.

Chemotherapie beendet: Wie geht es Kate heute?

Im Januar gab es dann gute Nachrichten aus dem Palast. Kate gab bekannt, sich in der Remission zu befinden. Medizinisch bedeutet das, dass die Krankheitssymptome nachgelassen haben, es bedeutet allerdings nicht, dass Kate geheilt ist. Dennoch zeigt sich Kate nun wieder öfter in der Öffentlichkeit. Ihr erster offizieller Termin war in einem Krankenhaus in Essex. Dabei sprach sie offen wie nie über ihre Krebserkrankung.

Prinzessin Kate und Prinz William gemeinsam auf Bankett.

Bei dem Staatsbankett für die Macrons legte Kate an der Seite von Ehemann Prinz William einen beeindruckenden Auftritt hin. Beide machten einen glücklichen und entspannten Eindruck. Das rote Kleid war dabei gut gewählt. Denn bereits bei ihrem ersten Staatsbankett im Jahr 2015 trug Kate, damals noch Herzogin, ebenfalls Rot. Auf Instagram sorgt das Foto des Prinzen-Paares für Begeisterung. Der Post hat bereits fast 820.000 Likes.

Die Robe ist laut Informationen der Bunte eine Kreation von Designerin Sarah Burton aus dem französischen Modehaus Givenchy.

William und Kate - Die Geschichte einer royalen Liebe

Kate und William lernten sich Anfang der 2000er während des Studiums in St. Andrews kennen. 2004 wurde ihre Beziehung bekannt. 2007 hatte sich das Paar dann vorübergehend getrennt. Am 29. April 2011 heirateten Kate und William. Die Hochzeit war ein Medienspektakel, ähnlich wie bei Williams Mutter, Prinzessin Diana. Das Paar hat drei Kinder. Ihr ältester Sohn, Prinz George, feiert am 22. Juli seinen zwölften Geburtstag. Am 2. Mai 2015 wurde Prinzessin Charlotte geboren. Ihr jüngster Sohn, Prinz Louis, kam am 23. April 2018 auf die Welt.