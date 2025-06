Ein Stück royale Modegeschichte: Prinzessin Dianas Hochzeits-Probekleid wird versteigert

Puffärmel, elfenbeinfarben und eine ewig lange Schleppe: Prinzessin Dianas Hochzeitskleid ist wohl eines der legendärsten Gewänder in der Geschichte der britischen Royals. Eine Version des Kleides wird nun versteigert, gemeinsam mit anderen Gegenständen der „Prinzessin der Herzen“.

Auktionshaus versteigert über 100 Modestücke von Diana

Das Auktionshaus „Juliens Auctions“ bietet am 26. Juni unter dem Titel „Princess Diana’s Style & A Royal Collection“ über 100 Kleidungs- und Schmuckstücke aus dem Besitz von Diana zur Versteigerung an. Darunter auch das Probekleid für die Hochzeit mit Charles.

Prinzessin Diana posiert am 29.07.1981 in ihrem Hochzeitskleid. Das Probekleid soll nun versteigert werden. Foto: PA/EPA/dpa (Archivbild)

Das Ende einer royalen Ehe

Die Ehe der beiden, aus der die Söhne William und Harry hervorgingen, fand bekanntlich kein gutes Ende. Während ihrer Zeit bei den britischen Royals hatte Diana mit Depressionen zu kämpfen. Charles soll außerdem eine Affäre mit Camilla gehabt haben. Im Jahr 1996 ließ sich das Paar scheiden. Nur ein Jahr später, am 31. August 1997 starb Diana bei einem tragischen Autounfall in Paris. Sie wurde nur 36 Jahre alt.

Was passierte mit dem echten Hochzeitskleid?

Bei dem Kleid handelt es sich laut Informationen der Bild-Zeitung um ein sogenanntes „Calico Toile“. Das finale Probekleid aus einfacher Baumwolle diente der Überprüfung der Passform und des Schnittes, bevor dann das eigentliche Hochzeitskleid gefertigt wurde. Das Original-Kleid ist übrigens auf Wunsch von Diana nach deren tragischen Tod an ihren Bruder übergeben worden. Das Hochzeitskleid wird bis heute im Familiensitz der Spencers Althorp aufbewahrt. Dennoch ist das Probekleid ein wichtiges Stück Modegeschichte. Immerhin wird angenommen, dass Diana das Kleid zumindest für kurze Zeit wirklich getragen hat.

Auch „Pflegekleid“ kommt unter den Hammer

Neben dem Hochzeits-Testkleid kommen noch andere Modestücke von Diana unter den Hammer. Aktuell findet eine Vorverkaufsausstellung im Museum of Style Icon in Newbridge in Irland statt, wo die Stücke auch ausgestellt werden. Unter den zu ersteigernden Stücken sind unter anderem ein geblümtes Seidenkleid, das Diana 1988 bei einem Besuch in Nigeria getragen hat.

Die von Julien's Auction zur Verfügung gestellte undatierte Aufnahme zeigt ein Blumenkleid (1988) vom Modehaus Bellville Sassoon. Das Kleidungsstück ist auch als „Pflegekleid" bekannt, da Diana es mehrmals bei Krankenhausbesuchen getragen hat. Foto: Julien's Auction/dpa

Weil Diana das Kleid vor allem bei Krankenhausbesuchen getragen hat, ist es auch als „Pflegekleid“ bekannt. Das Stück Modegeschichte könnte der Bild zufolge heute 200.000 Euro bis 300.000 Euro einbringen.