Prinz George feiert heute Geburtstag: Das ändert sich jetzt für den Mini-Royal

Am 22. Juli 2013 wurde Prinz George Alexander Lewis von Wales geboren, der erste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate. Auf ihm lastet ein hoher Druck. Der kleine Prinz wird nämlich eines Tages König werden. Mit seinem zwölften Geburtstag werden die Weichen in Richtung Thronbesteigung gestellt. Welche Rollen und Veränderungen werden jetzt auf den kleinen Prinzen zukommen?

Prinz George muss künftig ohne Vater verreisen

Schon als Baby jettete George mit seinen Eltern um die Welt. Alle wollten schließlich den kleinen Thronfolger kennenlernen. Doch mit gemeinsamen Reisen ist jetzt erstmal Schluss. Prinz George darf nach seinem zwölften Geburtstag nicht mehr mit Papa William und Großvater König Charles III. in einem Flugzeug verreisen. Der kleine Prinz fliegt mit einer eigenen Maschine. Diese Regel soll laut Angaben von „adelswelt.de“ die Monarchie schützen, falls es zu einem Flugzeugabsturz kommt, würden in dem Fall nicht gleich zwei Repräsentanten der Krone sterben. Auch sein Vater musste sich an diese Regel halten. Eine Ausnahme der Regel ist nur mit der schriftlichen Erlaubnis des Königs möglich.

Schwarze Kleidung immer im Koffer

Auch diese Regel hat mit Reisen zu tun und hat einen tragischen Hintergrund. Als der Vater von Königin Elizabeth II., König George VI. starb, hatte Elizabeth keine schwarze Kleidung dabei, mit der sie ihre Trauer öffentlich zeigen konnte. Eine Bedienstete musste Queen Elizabeth schwarze Kleidung bringen, die Königin zog sich im Flugzeug um, bevor sie vor die Presse trat. Seither müssen Mitglieder der königlichen Familie immer schwarze Kleidung im Gepäck haben, um auf einen plötzlichen Todesfall vorbereitet zu sein.

Das Eton College - Eine royale Tradition

Auch in Sachen Weiterbildung folgen William und Kate einer langen royalen Tradition. Prinz George wird künftig das Eton College besuchen. Eine renommierte Privatschule, die auch schon Vater William, Onkel Harry und Großvater Charles besucht haben. Laut einem Insider hatten sich Prinz William und Prinzessin Kate auch nach anderen Optionen umgesehen, doch letztendlich entschied man sich für das Eton. Die Schüler treten mit 13 in das Internat ein, Prinz George hat also noch ein Jahr. Offiziell bestätigt wurde der Schulwechsel von Palastseite übrigens noch nicht.

Prinz George und seine royalen Pflichten

Bisher ist Prinz George nur in einer offiziellen Rolle am Palast in Erscheinung getreten. Bei der Krönung von Großvater Charles 2023 war der damals Zehnjährige einer der Ehrenpagen. Seine Aufgabe war es, das Königspaar während des Gottesdienstes und während der Prozession zu begleiten. Angesichts des hohen Alters von König Charles halten es Medienberichten zufolge einige Palast-Experten für möglich, dass Prinz George in naher Zukunft weitere repräsentative Aufgaben übernehmen wird. Etwa bei Wohltätigkeitsveranstaltungen oder bei bestimmten Events. Es könnte allerdings sein, dass das noch dauert. William und Kate sind darauf bedacht, Prinz George auf die Krone vorzubereiten, doch genauso achten beide darauf, dass ihr ältester Sohn ein weitgehend normales Leben führt.