Harry Styles überrascht beim Berlin-Marathon: Popstar läuft unter falschem Namen mit

50.000 Läufer nahmen am Sonntag beim Berlin-Marathon teil. Mit dabei war überraschenderweise Harry Styles einer der größten Popstars der Welt. Dabei hatte sich der Sänger eigentlich bemüht, nicht aufzufallen. Er benutzte sogar einen falschen Namen.

Popstar läuft inkognito bei Marathon mit

Harry Styles nahm laut Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) unter dem Namen Sted Sarandos am 51. Berlin-Marathon teil. Die Veranstalter bestätigten gegenüber der dpa, dass es sich bei dem Läufer um Harry Styles handelte. Der 31-Jährige soll zudem eine beeindruckende Leistung abgeliefert haben.

Harry Styles schafft Marathon in sensationeller Zeit

Der ehemalige One Direction-Sänger schaffte die 42.195 Kilometer lange Strecke in 2:59:13 Stunden. Angesichts der hohen Temperaturen am Wochenende ein fantastisches Ergebnis. Es ist dieses Jahr nicht der erste Marathon, an dem der Popsänger teilgenommen hat. Am 2. März lief er beim Tokio-Marathon mit. Damals schaffte er die Strecke in drei Stunden, 24 Minuten und sieben Sekunden. Harry Styles hat sich also deutlich verbessert.

Harry Styles schlägt ehemaligen Fußball-Weltmeister

Styles war sogar schneller als zwei deutsche Sportler, die ebenfalls am Marathon mitgemacht hatten. Ex-Fußballer André Schürrle schaffte die Strecke in 3:21:25 Stunden. Fußballtrainer Felix Kroos, Bruder von Toni Kroos, kam nach 4:28:23 Stunden ins Ziel.