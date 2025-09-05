Poolparty mit Jannik Kontalis: Bill Kaulitz verrät pikante Details – doch ist alles schon wieder vorbei?

Sänger, Model und Unternehmer Bill Kaulitz ist nicht gerade bekannt dafür, ein glückliches Liebesleben zu führen. Und auch mit seinem neusten Flirt, Reality-TV-Star Jannik Kontalis, scheint es nicht gerade rundzulaufen. Dabei ist es noch nicht lange her, dass intime Partyfotos erste Gerüchte darüber anheizten, ob sich zwischen den beiden möglicherweise eine Romanze entwickeln könnte. Kurz darauf besuchte Kontalis gemeinsam mit seinem „Prominent getrennt“-Kollegen Giuliano Hediger eine wilde Poolparty, die Bill Kaulitz in seinem Eigenheim in L.A. veranstaltete – und bei der sich der „Tokio-Hotel“-Frontmann offenbar mit einem Gast besonders vergnügte. Doch nun scheint Kontalis auf Abstand zu gehen. Ist seine mutmaßliche Affäre mit Kaulitz etwa bereits vorüber?

Bill Kaulitz verrät pikante Details: Was ist bei seiner Poolparty mit Jannik Kontalis passiert?

Mit einer ausgelassenen Party hatte der „Tokio Hotel“-Sänger Ende August den neuen Poolbereich in seinem Haus in Los Angeles offiziell eingeweiht. In ihrem gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ ließen die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz nun die Ereignisse der Poolparty Revue passieren. „Sie war legendär“, lautet das Fazit der beiden. Bei der Feier sei es feuchtfröhlich zugegangen und alle Gäste hätten sich „richtig gehen lassen“, beschrieb Tom, der ebenfalls auf der Party anwesend war.

Auch Bill ließ sich laut seinem Bruder Tom schnell von der gelösten Stimmung anstecken. Relativ früh habe er sich bereits seiner Kleidung entledigt und sei für den Rest der Feier nur noch im Stringtanga unterwegs gewesen, verriet der „Tokio Hotel“-Gitarrist lachend. Und es blieb offenbar nicht nur beim freizügigen Look. Denn wie Bill berichtete, sei es ihm im Rahmen der Party gelungen, seinen Jacuzzi „sexuell einzuweihen“ – ein Vorhaben, das er bereits in der aktuellen Staffel der Netflix-Doku „Kaulitz und Kaulitz“ angekündigt hatte. „Wir haben es getan“, verkündete er, stellte dabei jedoch nicht klar, welche andere Person er damit meinte.

Ob es sich bei Bills auserwähltem Jacuzzi-Begleiter möglicherweise um seinen aktuellen Flirt Jannik Kontalis handelte? Darüber hüllen sich beide in Schweigen. Auf mehreren Fotos und Videos, die verschiedene Gäste der Poolparty via Instagram teilten, sah man Kaulitz und Kontalis allerdings dicht beieinander sitzen und gemeinsam im Wasser planschen. In einem Interview mit RTL hatte der Reality-TV-Darsteller kürzlich erst betont, dass er sich nicht mehr verstecken und einfach Spaß haben wolle.

Ist es zwischen Bill Kaulitz und Jannik Kontalis jetzt schon wieder vorbei?

Doch soll die kurze Liebelei nun etwa schon wieder vorüber sein? Zumindest setzten Jannik Kontalis und sein Kollege Giuliano Hediger jetzt ein verdächtiges Zeichen: Beide entfolgten Bill Kaulitz nur wenige Tage nach der gemeinsamen Poolparty in L.A. auf Instagram. Keiner der drei äußerte sich bisher öffentlich dazu, was es mit dem augenscheinlichen Freundschaftsbruch auf sich hat. Fans rätseln allerdings bereits, ob die Ursache hierfür möglicherweise mit einer brisanten Behauptung von Hedigers Ex-Freundin Ariel in Zusammenhang stehen könnte, die wie Kontalis und Hediger in der aktuellen Staffel der Reality-TV-Show „Prominent getrennt“ mitwirkte.

In einer bereits abgelaufenen Instagram-Story hatte Ariel behauptet, dass die aufkeimende Beziehung zwischen Kaulitz und Kontalis lediglich ein PR-Stunt sei, den der Reality-TV-Star gemeinsam mit seinem Kollegen Giuliano Hediger von langer Hand geplant hätte. Die beiden seien nur auf Aufmerksamkeit aus und würden den „Tokio Hotel“-Sänger zu diesem Zweck ausnutzen, echauffierte sich die „Prominent getrennt“-Teilnehmerin.

Kontalis warf sie vor, dass er mit Kaulitz spielen würde, um im Gespräch zu bleiben und seiner Bürgermeister-Kandidatur in Mönchengladbach Auftrieb zu verschaffen. Die Liebesgerüchte mit Kaulitz bezeichnete Ariel als „Bullshit“. Vielmehr würden in Wahrheit Kontalis und Hediger Gefühle füreinander hegen: „Giuliano und Jannik sind eigentlich die zwei, die den Plan zusammen machen. Und das nicht nur freundschaftlich“, deutete sie an. Ob an dieser Behauptung tatsächlich etwas dran ist, wissen wohl nur Kontalis und Hediger selbst. Für Bill Kaulitz, der in seinen Beziehungen bereits oft betrogen wurde, wäre das nach der Trennung von Ex-Freund Marc Eggers ein erneuter herber Rückschlag.