Schwerer Unfall in Baustellenbereich

Ein Autofahrer ist in einem Baustellenbereich auf der Bundesstraße 29 bei Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) mit einem Lastwagen zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 22-Jährige war aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste befreit werden. Anschließend wurde er per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 34-jährige Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Im Unfallgeschehen prallte auch ein weiteres Fahrzeug gegen den Lastwagen. Der 47-jährige Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt.

