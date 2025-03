Playboi Cartis neues Album "MUSIC": Zwischen enttäuschten Fans und zufriedenen Kritikern

2020 stürmte der Rapper Playboi Carti mit dem Album „Whole Lotta Red“ die Charts. Bereits drei Wochen nach der Veröffentlichung kündigte der Musiker aus Atlanta ein neues Werk an, dessen Herausgabe für den 13. September 2021 geplant war. Die Enttäuschung an jenem Tag war jedoch groß: Playboi Carti hatte keine neue Musik veröffentlicht.

Und der Rapper machte sich auch keine große Mühe um eine zeitnahe Fertigstellung seiner begonnenen Arbeit. Die Fans verzweifelten und warteten sehnsüchtig - vier Jahre und zwei Monate, um genau zu sein. Bis letzten Freitag Cartis drittes Studioalbum „MUSIC“ erschien. Während Whole Lotta Red mittlerweile modernen Klassiker-Status erreicht hat, spalten sich beim neuesten Werk des US-Amerikaners die Gemüter.

„Es ist fast unmöglich, sich dieses Album anzuhören“

Gerade in den Kommentarsektionen auf Instagram gehen die Meinungen stark auseinander. „Es ist fast unmöglich, sich dieses Album anzuhören“, schreibt ein User. „Lösch es wieder“, schreibt ein anderer. Jedoch findet „MUSIC“ auch vereinzelt Anklang. „Es ist das Album des Jahres und sein bestes Werk“, und „Der Weg war lang, aber jetzt fliegen wir“, lauten zwei Beiträge.

Wer jedoch eine längere Zeit scrollt, dem bietet sich ein ziemlich eindeutiges Bild: Der Großteil von Cartis Anhängern ist nach solch einer langen Wartezeit enttäuscht. Viele hatten gehofft, die zahlreichen Leaks, die im vergangenen Jahr auf der großen Streamingplattform Spotify durchsickerten, auf der Platte wiederzufinden - doch weit gefehlt.

Playboi Carti erreicht aktuell über 55 Millionen monatliche Hörer bei Spotify.

Playboi Cartis neuestes Album für viele Fans zu lang

Lediglich „EVIL JORDAN“ und „HBA“ haben es auf das Album geschafft. Von Fan-Favoriten wie „2024“ oder „UR THE MOON“ fehlen jede Spur. Dennoch mangelt es nicht an Quantität. 30 Songs finden sich auf Cartis neuestem Werk wieder - und hier beginnen für zahlreiche Fans die Probleme.

Oftmals bemängeln Cartis Hörer, dass sich auf „MUSIC“ im gesamten zu viele Songs wiederfinden. Auf Reddit schreiben zwei User: „Ich bin gerade einmal beim zehnten Lied und es fühlt sich so an, als würde ich seit einer Stunde hören“ und „Ich kann es nicht hören, es ist viel zu aufgeblasen“.

Features auf MUSIC enttäuschen viele Fans

Auch die Gastauftritte wollen die Hörer nicht so wirklich überzeugen. Während die Kollaboration mit Skepta auf „TOXIC“ großen Anklang findet, klinge die dreifache Zusammenarbeit mit Travis Scott „langweilig“ und „uninspiriert“.

Dass sich der 29-Jährige mit Rap-Superstar Kendrick Lamar zusammen getan hat, ist vielen ebenfalls ein Dorn im Auge. Lamar stehe für lyrische und durchdachte Texte und passe nicht auf ein Album von Playboi Carti, das fast ausschließlich von Sex und Drogenkonsum handelt.

Kendrick Lamar trug die diesjährige Halbzeitshow des Super Bowls aus.

Pitchfork, The Guardian und der WDR sind positiv gestimmt

Interessant ist jedoch, dass Musikkritiker das Album besser bewerten als die Fans des Rappers. Das Magazin Pitchfork schreibt: „Hier ist so viel los.“ Besonders die Beats und Cartis Stimmeinsätze punkten laut Pitchfork mit einer großen Vielfalt. Auch The Guardian fasst das Werk des 29-Jährigen positiv auf: „Für den Großteil der 77-minütigen-Laufzeit wird Carti den so hohen Erwartungen gerecht.“

Der WDR geht sogar noch einen Schritt weiter: „MUSIC steht nichts im Wege, ein weiterer Klassiker in Playboi Cartis Diskografie zu werden.“

Musik bleibt Geschmackssache

„MUSIC“ ist ein Album voller Extreme: Es ist laut, chaotisch und manchmal überfordernd - aber das ist nun einmal Playboi Cartis Stil. Wer sich auf die Achterbahnfahrt einlässt, findet im neuesten Werk des 29-Jährigen wahrscheinlich sein Glück.

Für andere ist die fehlende Konstanz ein Hindernis. Eines steht fest: Der Rapper hat es erneut geschafft, den aktuellen Zeitgeist zu treffen - ob als Meisterwerk oder als überladenes Experiment bleibt Geschmackssache.